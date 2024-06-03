Бронювати будуть професії, а не конкретних людей: в Раді анонсували зміни в підходах до мобілізації — Finance.ua

Бронювати будуть професії, а не конкретних людей: в Раді анонсували зміни в підходах до мобілізації Сьогодні 16:02 — Казна та Політика

Бронювати будуть професії, а не конкретних людей: в Раді анонсували зміни в підходах до мобілізації

Голова підкомітету ВР з нацбезпеки Федір Веніславський заявив, що бронювати від армії будуть професії, а не конкретних людей.

Про це він сказав в коментарі Times of Ukraine, передає Апостроф.

За словами Веніславського, вже поточного тижня Кабінет Міністрів надасть перелік спеціальностей та посад, які не підлягають призову до ЗСУ. Переважно це фахівці критичних галузей промисловості.

На його переконання, постанова уряду має максимально повно і справедливо регулювати процес, категорії і критерії бронювання.

«Ми це питання на комітеті постійно обговорюємо, в комунікації з міністерством економіки, міністерством стратегічної промисловості, міністерством оборони, Генеральним штабом, ми будемо намагатися, щоб це було максимально справедливо», — резюмував народний депутат.

Довідка Finance.ua:

раніше Міністерство економіки України підтвердило, що уряд працює над створенням механізму електронного бронювання. «Іншої альтернативи, крім диджиталізації процесів, пов’язаних із бронюванням, немає. Це буде однозначно зроблено», — розповіли в Мінекономіки;

у Раді пропонують, щоб роботодавці самостійно могли визначати стратегічно важливих для підтримки життєдіяльності бізнесу робітників, сплачувати 20 000 грн в місяць військового збору за кожного з них і продовжувати працювати та сплачувати податки необхідні для забезпечення Сил оборони та безпеки.

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