Бронювання працівників: за 20 тисяч гривень військового збору на місяць — Комітет ВР Сьогодні 12:07 — Казна та Політика

Бронювання працівників: за 20 тисяч гривень військового збору на місяць — Комітет ВР

Роботодавці самостійно можуть визначити стратегічно важливих для підтримки життєдіяльності бізнесу робітників, сплатити 20 000 грн в місяць військового збору за кожного з них і продовжувати працювати та сплачувати податки необхідні для забезпечення Сил оборони та безпеки.

Читайте також В Україні можуть оновити систему бронювання: які зміни розглядають

Про це йдеться в пропозиції Комітету з питань економічного розвитку, де надані напрацьовані ініціативною групою за лідерства Голови Комітету Дмитра Наталухи щодо економічного бронювання, пише офіційний вебпортал парламенту України.

«Українському бізнесу все одно потрібно бронювання, бо він має працювати, — розповідає Дмитро Наталуха.

Не буде бізнесу з його податками — не буде за що утримувати наших захисників. Ось така може комусь неприємна, але очевидна правда. Але, ще раз — хай бізнес вирішить сам, хто з його співробітників є стратегічним.

Тільки бізнес є головним джерелом податків та економічного розвитку в Україні. Хоче цього хтось, чи ні. Шлях через постанови Уряду — морально та технічно застарів.

Читайте також У Мінстратегпром розширили можливості бронювання військовозобов'язаних, які працюють в ОПК

Стратегічними мають бути не стільки галузі, які визначають чиновники, скільки конкретні працівники, яких визначає роботодавець.

Економічне бронювання — це про новий механізм ефективної взаємодії між бізнесом та державою. Та про збереження економіки".

«Поряд з економічним бронюванням частковою альтернативою може слугувати економічна мобілізація, — розповідає голова підкомітету з питань взаємодії держави і бізнесу та інвестицій Ігор Марчук.

Мета цього підходу — заощадження коштів державного бюджету та їх спрямування на додаткове фінансування Сил оборони.

Економічна мобілізація — це коли через механізм трудової військової повинності бізнес із залученням своїх ресурсів надає необхідні послуги та виконує роботи в тих сферах, в яких бізнес володіє більшими компетенціями та ефективністю, аніж військові. Для прикладу такі сфери як: закупівлі, логістика, procurement менеджмент, медичне обслуговування, ремонт техніки, ІТ сфера, будівництво фортифікацій, побутове обслуговування, діловодство, HR тощо. Вивільнені в результаті військові можуть виконувати інші, більш важливі та специфічні завдання.

«Не буде економіки — ми залишимось без податків та ресурсу необхідного для фінансування армії», — резюмували там.

Довідка Finance.ua:

У Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України внесли зміни до критеріїв для визначення підприємств такими, що мають важливе значення для національної економіки. Відповідність цим критеріям стає підставою для подальшого бронювання військовозобов'язаних працівників.

В Україні хочуть розробити справедливі механізми бронювання співробітників для бізнесу. Наразі розглядається опція доопрацювання системи електронного бронювання і вводиться автоматичне продовження всіх бронювань на місяць, після чого цю опцію можна буде повторити. Про це заявила голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.