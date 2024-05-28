В уряді працюють над створенням механізму електронного бронювання — Finance.ua

В уряді працюють над створенням механізму електронного бронювання Сьогодні 15:02

В уряді працюють над створенням механізму електронного бронювання

Міністерство економіки України підтвердило, що уряд працює над створенням механізму електронного бронювання.

Про це представники відомства повідомили в коментарі Ain.ua.

«Іншої альтернативи, крім диджиталізації процесів, пов’язаних із бронюванням, немає. Це буде однозначно зроблено. Ми зараз обговорюємо з Міністерством оборони та Мінцифри принципові підходи до того, яким чином перевести „в цифру“ постанову (Кабінету Міністрів) № 76 (регулює питання бронювання. — Ред.) або ті нормативно-правові акти, які регулюють або будуть регулювати питання бронювання військовозобов'язаних», — розповіли в Мінекономіки.

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Співрозмовники видання у відомстві стверджують, що ведуть діалог із бізнесом і профільними асоціаціями, іншими представниками влади, народними депутатами та стейкхолдерами.

«Очевидно, що суспільство бачить необхідність змін. Цифрове рішення (стосовно процедури бронювання) зʼявиться, коли ми напрацюємо нові положення стосовно бронювання, які збалансують потреби безпеки й оборони, економіки, бюджету, бізнесу, гуманітарної сфери тощо», — додали у відомстві.

Довідка Finance.ua:

в Україні хочуть розробити справедливі механізми бронювання співробітників для бізнесу. Наразі розглядається опція доопрацювання системи електронного бронювання і вводиться автоматичне продовження всіх бронювань на місяць, після чого цю опцію можна буде повторити;

депутати пропонують дозволити роботодавцям самостійно визначати стратегічно важливих для підтримки життєдіяльності бізнесу робітників, сплачувати 20 000 грн в місяць військового збору за кожного з них і продовжувати працювати та сплачувати податки необхідні для забезпечення Сил оборони та безпеки.

Економічна Правда За матеріалами:

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