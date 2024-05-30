Електронне бронювання на порталі «Дія». Міноборони повідомило деталі — Finance.ua

Електронне бронювання на порталі «Дія». Міноборони повідомило деталі Сьогодні 17:03 — Казна та Політика

Електронне бронювання на порталі «Дія». Міноборони повідомило деталі

Функціонал електронного бронювання запустять на порталі «Дія».

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко на щорічній конференції Forbes «Гроші для Перемоги».

«Міністерство оборони вважає, що електронне бронювання необхідно запустити якнайшвидше. Так вийшло, що цим треком займаються Мінекономіки та Мінцифра… На порталі „Дія“ буде запущено функціонал електронного бронювання», — розповіла Черногоренко.

Заступниця міністра також зазначила, що, на думку Міноборони, «усі компанії, які бронюватимуть своїх людей через електронний ресурс, мають користуватися позитивною дискримінацією».

«Це має бути автоматична поступка: швидко, без додаткових візитів до ТЦК», — сказала Черногоренко.

Вона також повідомила, що Міноборони «зробило все, що мало б зробити з точки зору готовності єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів».

«Як тільки постанова буде проголосована, я думаю, що десь через три-чотири тижні… для колег, щоб „докрутити“ функціонал, і ми запустимося», — сказала Черногоренко.

Довідка Finance.ua:

раніше Міністерство економіки України підтвердило, що уряд працює над створенням механізму електронного бронювання. «Іншої альтернативи, крім диджиталізації процесів, пов’язаних із бронюванням, немає. Це буде однозначно зроблено», — розповіли в Мінекономіки;

у Раді пропонують, щоб роботодавці самостійно могли визначати стратегічно важливих для підтримки життєдіяльності бізнесу робітників, сплачувати 20 000 грн в місяць військового збору за кожного з них і продовжувати працювати та сплачувати податки необхідні для забезпечення Сил оборони та безпеки;

нещодавно народний депутат Олександр Федієнко повідомив, що компанії ТОВ «ГловоАпі Україна», ТОВ «Фавбет Тек», ДП «ССМ», ТОВ «Віза Україна», ТОВ «Агрі Чейн» та ТОВ «Корт», отримають можливість бронювання своїх працівників строком на 6 місяців. Пізніше цей наказ скасувало Міністерство економіки.

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