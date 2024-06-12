Бронювання військовозобов’язаних працівників зараз є головним викликом для бізнесу (опитування) — Finance.ua
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Бронювання військовозобов’язаних працівників зараз є головним викликом для бізнесу (опитування)

Особисті фінанси
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Бронювання військовозобов’язаних працівників зараз є головним викликом для бізнесу (опитування)
Бронювання військовозобов’язаних працівників зараз є головним викликом для бізнесу (опитування)
81% компаній-членів Американської торговельної палати в Україні зазначили, що мобілізація впливає на результати діяльності їх компаній.
Американська торговельна палата, разом з компанією-членом Citi Україна, презентували результати опитування «Оцінка стану бізнесу в воєнній Україні».
Опитування мало на меті оцінити стан бізнесу в воєнній Україні: як працюють компанії, основні виклики, інструменти та підтримку, необхідні для досягнення успіху, наявність доступу до страхування воєнних ризиків та фінансування, а також ефективність судової системи України.

Головні виклики для бізнесу

Ключовими викликами для компаній щодо ведення бізнесу в 2024 році є бронювання військовозобов’язаних працівників (80%), безпека та захист співробітників (75%), здоров’я та психічний стан співробітників (50%), перебої в електропостачанні (50%), ракетні атаки росії на критичну інфраструктуру та бізнес-активи (45%).
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Топ-3 кроки, які має зробити Уряд України, щоб суттєво допомогти бізнесу в 2024 році: забезпечити чітку та прозору процедуру бронювання (80%), імплементувати реальну та ефективну судову реформу (70%), забезпечити передбачуваність та стабільність податкового законодавства (62%).
«Наше останнє опитування показало, що бронювання військовозобов’язаних зараз є головним викликом для бізнесу в Україні. Це суттєво впливає на результати діяльності бізнесу. Ми продовжуватимемо працювати з Урядом, щоб знайти правильний баланс — армія отримує те, що їй потрібно, економіка та бізнес продовжують працювати, а податки сплачуються», — сказав Андрій Гундер, Президент Американської торговельної палати в Україні.

Що з доходами бізнесу

49% респондентів заявили, що кількість працівників та доходи їх компаній під час війни знизилися порівняно з довоєнним рівнем. У 19% компаній збільшилася кількість працівників, а у 28% компаній збільшилися доходи. Прогноз компаній щодо їх доходів на 2024 рік порівняно з 2023 роком: збільшення — 43%, без змін — 35%, зменшення — 22%.

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83% компаній-членів мають достатній доступ до фінансування оборотного капіталу.
Серед ключових заходів, які були вжиті компаніями для пом’якшення впливу війни на їх бізнес-процеси:
  • розширення можливості віддаленої роботи (87%),
  • розробка плану дій на випадок надзвичайних ситуацій (83%),
  • впровадження посилених заходів з кібербезпеки (48%),
  • диверсифікація ланцюгів постачання (43%),
  • проведення релокації бізнес-процесів або офісів (34%).
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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