Економічне бронювання може приносити до бюджету до 320 мільярдів на рік — Finance.ua

Економічне бронювання може приносити до бюджету до 320 мільярдів на рік
У разі ухвалення законопроєктів з економічним бронюванням, бюджет отримуватиме від 200 до 320 мільярдів гривень на рік, залежно від обраної моделі.
Про це повідомив голова комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха в ефірі «Української правди».
«За нашими розрахунками, якщо ухвалять модель бронювання без ФОПів, то бюджет може отримувати десь 200 мільярдів гривень на рік. Якщо з фізичними особами підприємців — це десь 320 мільярдів гривень», — заявив він.
Наталуха зазначив, що залежно від того, чи буде популярним цей інструмент, цифри надходжень можуть зростати або падати.
Він додав, що якщо бізнес укладатиме ставки бронювання у вартість своєї продукції, то всіх чекатимуть негативні наслідки здорожчення.
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