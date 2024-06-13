Економічне бронювання може приносити до бюджету до 320 мільярдів на рік — Finance.ua

Економічне бронювання може приносити до бюджету до 320 мільярдів на рік Сьогодні 09:38 — Казна та Політика

Економічне бронювання може приносити до бюджету до 320 мільярдів на рік

У разі ухвалення законопроєктів з економічним бронюванням, бюджет отримуватиме від 200 до 320 мільярдів гривень на рік, залежно від обраної моделі.

Про це повідомив голова комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха в ефірі «Української правди».

«За нашими розрахунками, якщо ухвалять модель бронювання без ФОПів, то бюджет може отримувати десь 200 мільярдів гривень на рік. Якщо з фізичними особами підприємців — це десь 320 мільярдів гривень», — заявив він.

Наталуха зазначив, що залежно від того, чи буде популярним цей інструмент, цифри надходжень можуть зростати або падати.

Він додав, що якщо бізнес укладатиме ставки бронювання у вартість своєї продукції, то всіх чекатимуть негативні наслідки здорожчення.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.