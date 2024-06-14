Скільки повинні заробляти ФОПи для бронювання працівників: деталі законопроєктів — Finance.ua

Скільки повинні заробляти ФОПи для бронювання працівників: деталі законопроєктів Сьогодні 10:04 — Особисті фінанси

Скільки повинні заробляти ФОПи для бронювання працівників: деталі законопроєктів

Фізична особа-підприємець, яка бажає забронювати працівника, повинна мати дохід не менше 61,2 тисячі гривень на місяць та сплачувати за заброньованого працівника військовий збір у 20,4 тисячі гривень.

Відповідні норми містять зареєстровані у Верховній Раді законопроєкти, що стосуються економічного бронювання працівників українських підприємств.

За інформацією парламентського порталу, проєкти законів «Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки» ( № 11 331 ) та «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей сплати воєнного збору за бронювання військовозобов’язаних» ( № 11 332 ) направлено на розгляд профільного комітету.

Законопроєкт № 11 332 передбачає впровадження спеціального збору за бронювання військовозобов’язаних, а саме фізичних осіб-підприємців та/або їх працівників, а також працівників підприємств, установ, організацій.

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Його метою є створення прозорого механізму бронювання військовозобов’язаних працівників, а також збільшення надходжень до державного бюджету України, що будуть спрямовані на потреби безпеки та оборони.

Розмір спеціального щомісячного збору заплановано в розмірі 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (20,4 тис. грн). Зазначається, що запропонований розмір збору співвідноситься з розміром мінімального грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України.

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Законопроект № 11 331 пропонує додати зміни до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» в частині організації та порядку бронювання військовозобов’язаних. Зокрема, додається пункт про те, що бронюванню підлягають військовозобов’язані, що працюють у суб’єктів господарювання, які за кожного заброньованого працівника щомісячно сплачують до державного бюджету збір за бронювання військовозобов’язаних, та у яких відсутня заборгованість з виплати заробітної плати та податків.

При цьому вказується умова, що фізична особа-підприємець та/або її наймані працівники мають право на бронювання за умови, якщо обсяг доходу ФОПа протягом календарного місяця становить не менше трикратного розміру збору за бронювання військовозобов’язаних (тобто 61,2 тис. грн).

Довідка Finance.ua:

11 червня у Верховній Раді депутати зареєстрували проект закону про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки (№ 11 331), який, зокрема, передбачає економічне бронювання від мобілізації;

голова комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха заявив, що в разі ухвалення законопроєктів з економічним бронюванням, бюджет отримуватиме від 200 до 320 мільярдів гривень на рік, залежно від обраної моделі.



УНІАН За матеріалами:

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