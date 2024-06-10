Економічне бронювання від мобілізації — Веніславський розповів подробиці — Finance.ua
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Економічне бронювання від мобілізації — Веніславський розповів подробиці

Казна та Політика
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Економічне бронювання від мобілізації — Веніславський розповів подробиці
Економічне бронювання від мобілізації — Веніславський розповів подробиці
Наразі питання щодо економічного бронювання розглядається, втім напрацьованих алгоритмів поки що немає.
Про це розповів член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський в інтерв'ю РБК-Україна.
«Питання щодо економічного бронювання розглядається. Воно з точки зору багатьох представників виконавчої влади є актуальним, але якихось вже напрацьованих алгоритмів, які б нам дозволили сказати, що воно буде запроваджено, наразі немає», — заявив Веніславський.

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Зокрема він зауважив, що це питання навряд чи безболісно пройде у парламенті через свою сенситивність, а також наслідки з точки зору соціальної справедливості та відповідності Конституції. У зв’язку з чим ймовірно економічне бронювання не буде введено в короткостроковій перспективі.
«Наприклад, як я вже неодноразово говорив, на мою думку, це може не відповідати Конституції України, тому що буде порушено принцип рівності. Наші колеги з комітету економічного розвитку вважають, що це потрібно, тому що економіка потребує підтримки», — пояснив народний депутат.

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За словами Веніславського, введення економічного бронювання дозволило б стимулювати розвиток економіки й забезпечити надходження податків, за які, наприклад, закуповуватиметься зброя, виплачуватиметься заробітна плата й грошове забезпечення наших бійців.
«Це питання дуже складне, неоднозначне, але говорити про те, що вже є якісь ідеї, як його вирішити, на даний момент я не можу», — відзначив Веніславський.
За матеріалами:
РБК-Україна
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