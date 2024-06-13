У Раді зареєстрували законопроєкт щодо бронювання перевізників — Finance.ua

У Раді зареєстрували законопроєкт щодо бронювання перевізників Сьогодні 14:32

У Раді зареєстрували законопроєкт щодо бронювання перевізників

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який дозволить підприємствам у сфері автомобільного транспорту бронювати військовозобов’язаних працівників.

Про це йдеться в картці законопроєкту № 11 334 на сайті Верховної Ради.

На момент написання новини на сторінці не було ні тексту законопроєкту, ні супровідних документів. Проте вказувався автор проєкту закону — це Володимир Крейденко з фракції «Слуга Народу», який також є заступником голови парламентського Комітету з питань транспорту та інфраструктури.

Раніше він звертався до Кабінету Міністрів з пропозицією надати перевізникам право забронювати 100% своїх працівників, незалежно від організаційно-правової форми господарювання.

Під час засідання Верховної Ради 7 червня він звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, розповівши , що наразі послуги міжнародних перевезень вантажів автомобільним транспортом здійснюють трохи більше, ніж 32 тисячі перевізників, з яких майже 24 тисячі — це фізичні особи-підприємці (ФОП).

Крім того, за його словами, міжнародними перевезеннями пасажирів займаються близько 3 тисяч перевізників, з яких 64% зареєстровані як ФОПи. Водночас чинним законодавством не передбачена процедура бронювання для ФОПів, пояснював Крейденко.

Шмигаль відповів, що уряд підготував зміни до Порядку бронювання, а виконувач обов’язків міністра інфраструктури Василь Шкураков повідомив, що уряд опрацьовує, як врегулювати бронювання ФОПів. Шкураков також додав, що міжнародним перевізникам вдосконалили систему визнання як економічно важливих, що дозволяє бронювати водіїв.

Нагадаємо, у травні в Кіровоградській та Одеській областях далекобійники перекривали трасу на знак протесту проти нового закону про мобілізацію, побоюючись «паралічу транспортної сфери».

А як зараз?

Зараз перевізники вантажів та пасажирів можуть забронювати від мобілізації 50% своїх військовозобов’язаних працівників. Також підприємство мають визнати критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності держави.

hromadske За матеріалами:

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