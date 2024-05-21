Мінінфраструктури тестує онлайн-кабінет перевізника. Якими послугами можна буде скористатися — Finance.ua

Мінінфраструктури тестує онлайн-кабінет перевізника. Якими послугами можна буде скористатися
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України тестує онлайн-кабінет перевізника для відкриття міжнародних маршрутів.
Онлайн-кабінет перевізника планують запустити у межах реформи міжнародних автобусних перевезень, яка передбачає заміну паперової процедури відкриття маршрутів на цифрову.
Наразі перевізнику потрібно щонайменше кілька місяців, щоб відкрити маршрут, а в онлайн-кабінеті вдасться це зробити за два тижні, каже заступник очільника Мінінфраструктури Сергій Деркач.
Які функції тестують:
- Автоматичний обмін даними з ліцензійною справою перевізника.
- Можливість будувати маршрут за геомітками і самостійно визначати тривалість зупинок.
- Автоматичний розрахунок часу руху автобуса.
- Автоматичну побудову маршруту за обраними автостанціями та населеними пунктами.
- Спрощену процедуру подачі документів.
До тестування залучили вже сім міжнародних перевізників.
Нагадаємо, в Україні з моменту запуску процедури бронювання отримати статус критично важливих і забронювати 50% військовозобов'язаних співробітників змогли 11 компаній-перевізників.
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