Мінінфраструктури тестує онлайн-кабінет перевізника. Якими послугами можна буде скористатися — Finance.ua
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Мінінфраструктури тестує онлайн-кабінет перевізника. Якими послугами можна буде скористатися

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Мінінфраструктури тестує онлайн-кабінет перевізника. Якими послугами можна буде скористатися
Мінінфраструктури тестує онлайн-кабінет перевізника. Якими послугами можна буде скористатися
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України тестує онлайн-кабінет перевізника для відкриття міжнародних маршрутів.
Онлайн-кабінет перевізника планують запустити у межах реформи міжнародних автобусних перевезень, яка передбачає заміну паперової процедури відкриття маршрутів на цифрову.
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Наразі перевізнику потрібно щонайменше кілька місяців, щоб відкрити маршрут, а в онлайн-кабінеті вдасться це зробити за два тижні, каже заступник очільника Мінінфраструктури Сергій Деркач.
Які функції тестують:
  1. Автоматичний обмін даними з ліцензійною справою перевізника.
  2. Можливість будувати маршрут за геомітками і самостійно визначати тривалість зупинок.
  3. Автоматичний розрахунок часу руху автобуса.
  4. Автоматичну побудову маршруту за обраними автостанціями та населеними пунктами.
  5. Спрощену процедуру подачі документів.
До тестування залучили вже сім міжнародних перевізників.
Нагадаємо, в Україні з моменту запуску процедури бронювання отримати статус критично важливих і забронювати 50% військовозобов'язаних співробітників змогли 11 компаній-перевізників.
За матеріалами:
The Village Україна
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