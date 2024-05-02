В Україні 11 компаній-перевізників отримали бронь від мобілізації — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні 11 компаній-перевізників отримали бронь від мобілізації

Казна та Політика
58
В Україні 11 компаній-перевізників отримали бронь від мобілізації
В Україні 11 компаній-перевізників отримали бронь від мобілізації
В Україні з моменту запуску процедури бронювання отримати статус критично важливих і забронювати 50% військовозобов'язаних співробітників змогли 11 компаній-перевізників.
Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач у Facebook.
Читайте також
«Процедура бронювання діє понад рік. Профільну постанову Кабміну було ухвалено ще в січні минулого року. За цей час до міністерства (розвитку громад, територій та інфраструктури. — Ред.) звернулося 18 компаній, що займаються перевезеннями, 11 із них отримали статус критично важливих для економіки. Ще чотири усувають недоліки в документах», — написав Деркач.
За словами заступника міністра, для отримання статусу «критично важливого» підприємство повинно відповідати щонайменше трьом критеріям із семи. Наприклад, не мати заборгованості зі сплати ЄСВ, виплачувати середню заробітну плату в розмірі, не меншому за середню згідно з даними Держстату в регіоні, володіти ліцензіями та дозвільними документами на перевезення.
Читайте також
Водночас перевізники, які спеціалізуються на перевезенні вантажів, мають виконувати перевезення для ЗСУ або доставляти гуманітарні вантажі, що необхідно підтвердити відповідними документами.
«Бронюванню в будь-якому разі підлягають тільки 50% співробітників від кількості військовозобов'язаних. Це можуть бути як водії, так і інші фахівці підприємства. Важливо, що не можуть бути заброньовані дефіцитні військово-облікові спеціальності», — уточнив Деркач.
Читайте також
Заступник міністра зазначив, що наразі немає відповіді на питання, чи можуть отримати статус «критично важливих» і забронювати до 50% співробітників підприємства, зареєстровані у формі фізосіб-підприємців (ФОП).
«Чіткої відповіді немає, тому ми направляємо відповідний лист до Міністерства економіки для отримання роз’яснень. Плюс поки що жоден ФОП у міністерство документи не подавав, тому досвіду розгляду немає», — написав Деркач.
Крім того, підприємства можуть забронювати співробітників на шість місяців, після закінчення яких вони повинні будуть подавати списки повторно. Статус «критично важливого» підприємства діє протягом одного року.

Економічне бронювання від мобілізації. Варіанти, що розглядаються 🔍

За матеріалами:
НВ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.