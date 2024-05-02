В Україні 11 компаній-перевізників отримали бронь від мобілізації — Finance.ua

В Україні 11 компаній-перевізників отримали бронь від мобілізації Сьогодні 19:33 — Казна та Політика

В Україні 11 компаній-перевізників отримали бронь від мобілізації

В Україні з моменту запуску процедури бронювання отримати статус критично важливих і забронювати 50% військовозобов'язаних співробітників змогли 11 компаній-перевізників.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач у Facebook

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«Процедура бронювання діє понад рік. Профільну постанову Кабміну було ухвалено ще в січні минулого року. За цей час до міністерства (розвитку громад, територій та інфраструктури. — Ред.) звернулося 18 компаній, що займаються перевезеннями, 11 із них отримали статус критично важливих для економіки. Ще чотири усувають недоліки в документах», — написав Деркач.

За словами заступника міністра, для отримання статусу «критично важливого» підприємство повинно відповідати щонайменше трьом критеріям із семи. Наприклад, не мати заборгованості зі сплати ЄСВ, виплачувати середню заробітну плату в розмірі, не меншому за середню згідно з даними Держстату в регіоні, володіти ліцензіями та дозвільними документами на перевезення.

Водночас перевізники, які спеціалізуються на перевезенні вантажів, мають виконувати перевезення для ЗСУ або доставляти гуманітарні вантажі, що необхідно підтвердити відповідними документами.

«Бронюванню в будь-якому разі підлягають тільки 50% співробітників від кількості військовозобов'язаних. Це можуть бути як водії, так і інші фахівці підприємства. Важливо, що не можуть бути заброньовані дефіцитні військово-облікові спеціальності», — уточнив Деркач.

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Заступник міністра зазначив, що наразі немає відповіді на питання, чи можуть отримати статус «критично важливих» і забронювати до 50% співробітників підприємства, зареєстровані у формі фізосіб-підприємців (ФОП).

«Чіткої відповіді немає, тому ми направляємо відповідний лист до Міністерства економіки для отримання роз’яснень. Плюс поки що жоден ФОП у міністерство документи не подавав, тому досвіду розгляду немає», — написав Деркач.

Крім того, підприємства можуть забронювати співробітників на шість місяців, після закінчення яких вони повинні будуть подавати списки повторно. Статус «критично важливого» підприємства діє протягом одного року.

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