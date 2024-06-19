У Верховній Раді зареєстровано вже три законопроєкти про економічне бронювання: чим вони відрізняються — Finance.ua
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У Верховній Раді зареєстровано вже три законопроєкти про економічне бронювання: чим вони відрізняються

Казна та Політика
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У Верховній Раді зареєстровано вже три законопроєкти про економічне бронювання: чим вони відрізняються
У Верховній Раді зареєстровано вже три законопроєкти про економічне бронювання: чим вони відрізняються
Верховній Раді запропонували на розгляд вже три законопроєкти про економічне бронювання. 17 червня група народних депутатів з різних фракцій на чолі з головою комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитром Наталухою зареєстрували законопроєкти № 11 331−1 та № 11 331−2. Перший законопроєкт — № 11 331 — було подано 11 червня.
Про це пише Forbes.
Законопроєкт № 11 331−1 передбачає бронювання найманих працівників, які мають середньомісячну зарплату не менш ніж 12 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що на сьогодні становить 36 366 грн. Також вони не повинні мати заборгованість з виплати зарплати, сплати загальнодержавних та/або місцевих податків, зборів та/або інших обов’язкових платежів.
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Законопроєкт № 11 331−2 передбачає бронювання працівники із зарплатою у 36 336 грн та фізичних осіб-підприємців із доходом у розмірі трикратного збору за бронювання військовозобовʼязаних, тобто 61 200 грн (20 400 грн на місяць).
В обох випадках на підприємствах, де працюють військовозобовʼязані, що можуть бути заброньовані, не повинно бути заборгованості з виплати зарплати, сплати податків та інших обов’язкових платежів.
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11 червня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про «економічне бронювання» № 11 331. Як зазначають автори проєкту, він має допомогти долати ті виклики, які виникли в українських виробників через повномасштабне вторгнення.
Кожен госпсубʼєкт, який сплачує підвищений військовий збір у 20 400 грн на місяць за працівника, має можливість його забронювати.
Сплата підвищеного збору відбувається не працівником, а самим бізнесом. Він сам визначає, хто для нього найбільш критичний, і підтверджує це відповідними податками.
За матеріалами:
Forbes.ua
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