У Верховній Раді зареєстровано вже три законопроєкти про економічне бронювання: чим вони відрізняються — Finance.ua

У Верховній Раді зареєстровано вже три законопроєкти про економічне бронювання: чим вони відрізняються Сьогодні 09:28 — Казна та Політика

У Верховній Раді зареєстровано вже три законопроєкти про економічне бронювання: чим вони відрізняються

Верховній Раді запропонували на розгляд вже три законопроєкти про економічне бронювання. 17 червня група народних депутатів з різних фракцій на чолі з головою комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитром Наталухою зареєстрували законопроєкти № 11 331−1 та № 11 331−2 . Перший законопроєкт — № 11 331 — було подано 11 червня.

Про це пише Forbes.

Законопроєкт № 11 331−1 передбачає бронювання найманих працівників, які мають середньомісячну зарплату не менш ніж 12 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що на сьогодні становить 36 366 грн. Також вони не повинні мати заборгованість з виплати зарплати, сплати загальнодержавних та/або місцевих податків, зборів та/або інших обов’язкових платежів.

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Законопроєкт № 11 331−2 передбачає бронювання працівники із зарплатою у 36 336 грн та фізичних осіб-підприємців із доходом у розмірі трикратного збору за бронювання військовозобовʼязаних, тобто 61 200 грн (20 400 грн на місяць).

В обох випадках на підприємствах, де працюють військовозобовʼязані, що можуть бути заброньовані, не повинно бути заборгованості з виплати зарплати, сплати податків та інших обов’язкових платежів.

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11 червня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про «економічне бронювання» № 11 331. Як зазначають автори проєкту, він має допомогти долати ті виклики, які виникли в українських виробників через повномасштабне вторгнення.

Кожен госпсубʼєкт, який сплачує підвищений військовий збір у 20 400 грн на місяць за працівника, має можливість його забронювати.

Сплата підвищеного збору відбувається не працівником, а самим бізнесом. Він сам визначає, хто для нього найбільш критичний, і підтверджує це відповідними податками.

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