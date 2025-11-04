Підласа повідомила, як виконується бюджет за 10 місяців 2025 року
Дохідна частина стабільна — за оперативною інформацією, до загального фонду державного бюджету за 10 місяців надійшло 1,76 трлн грн від податків, зборів та обов’язкових платежів (без міжнародних грантів).
Про це повідомила голова комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа.
Це на 3,1% або на 53,3 млрд грн більше плану на звітний період (зі змінами, які вносились бюджетами влітку та восени).
Найбільші надходження від:
- імпортного ПДВ (440,6 млрд грн),
- ПДФО та військового збору (293 млрд грн),
- ПДВ з вироблених в Україні товарів (255,8 млрд грн вже за вирахунком відшкодованого ПДВ),
- податку на прибуток (224,3 млрд грн),
- імпортного акцизу (134,6 млрд грн),
- внутрішнього акцизу (98 млрд грн).
План на звітний період за цими платежами, окрім імпортного ПДВ та акцизу з вироблених товарів, перевиконаний.
З її слів, наразі ризиків щодо проведення запланованих оборонних видатків немає.
- Від розміщення ОВДП на фінансування держбюджету за 10 місяців спрямовано 473,5 млрд грн.
- Водночас, за 10 місяців до бюджету надійшло 37,1 млрд доларів міжнародної допомоги.
Міжнародна допомога переважно використовується для покриття невійськових видатків державного бюджету. Є два винятки в рамках інструменту ERA Loans: гроші Великобританії, які використовуються на закупівлю зброї через держбюджет, та €6 млрд, які ЄС вперше дозволив спрямувати на військові видатки — з них покриваються додаткові 325 млрд грн для сектору нацбезпеки і оборони в 2025.
Куди використовувались гроші бюджету за 10 місяців (найбільші категорії):
- оборона — 63,3% усіх видатків загального фонду. У абсолютному вимірі це 2 трлн грн,
- погашення ОВДП — 440,3 млрд грн,
- соціальний захист і підтримка ветеранів (без публічних інвестиційних проектів) — 322,3 млрд грн,
- обслуговування боргу (зовнішнього і внутрішнього) — 279,9 млрд грн,
- програма медичних гарантій — 139 млрд грн,
- зарплата вчителів в школах (з доплатами) — 93,3 млрд грн,
- погашення зовнішнього боргу — 89,7 млрд грн,
- базова та додаткові дотації місцевим бюджетам (разом) — 39,6 млрд грн.
«Всього, за 10 місяців було проведено видатків на 3,2 трлн грн по загальному фонду держбюджету — це 73,7% від плану на рік (після останніх змін до бюджету 21 жовтня) і 94,5% до плану на 10 міс. цього року», — сказала вона.
Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що дефіцит бюджету росії через санкції наступного року складе щонайменше $100 млрд, за більш оптимістичними прогнозами — 130 млрд.
«Ми розуміємо, що це (запроваджені проти рф санкції. — Ред.) може призвести до дефіциту бюджету росії на наступний рік до 100 млрд доларів. Тут в нас різна аналітика: є (дані) — до 100 млрд, це більш скептично, Міністерство закордонних справ (дає) більш позитивний для нас (прогноз) — там 130 млрд», — розповів Зеленський.
Він відзначив, що у цьому контексті важливо, щоб ті країни світу, які ще закуповують російські енергоресурси зменшили ці обсяги або взагалі відмовилися від торгівлі з країною-агресором.
