Підласа повідомила, як виконується бюджет за 10 місяців 2025 року

Дохідна частина стабільна — за оперативною інформацією, до загального фонду державного бюджету за 10 місяців надійшло 1,76 трлн грн від податків, зборів та обов’язкових платежів (без міжнародних грантів).

Про це повідомила голова комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа.

Це на 3,1% або на 53,3 млрд грн більше плану на звітний період (зі змінами, які вносились бюджетами влітку та восени).

Найбільші надходження від:

імпортного ПДВ (440,6 млрд грн),

ПДФО та військового збору (293 млрд грн),

ПДВ з вироблених в Україні товарів (255,8 млрд грн вже за вирахунком відшкодованого ПДВ),

податку на прибуток (224,3 млрд грн),

імпортного акцизу (134,6 млрд грн),

внутрішнього акцизу (98 млрд грн).

План на звітний період за цими платежами, окрім імпортного ПДВ та акцизу з вироблених товарів, перевиконаний.

З її слів, наразі ризиків щодо проведення запланованих оборонних видатків немає.

Від розміщення ОВДП на фінансування держбюджету за 10 місяців спрямовано 473,5 млрд грн.

Водночас, за 10 місяців до бюджету надійшло 37,1 млрд доларів міжнародної допомоги.

Міжнародна допомога переважно використовується для покриття невійськових видатків державного бюджету. Є два винятки в рамках інструменту ERA Loans: гроші Великобританії, які використовуються на закупівлю зброї через держбюджет, та €6 млрд, які ЄС вперше дозволив спрямувати на військові видатки — з них покриваються додаткові 325 млрд грн для сектору нацбезпеки і оборони в 2025.

Куди використовувались гроші бюджету за 10 місяців (найбільші категорії):

оборона — 63,3% усіх видатків загального фонду. У абсолютному вимірі це 2 трлн грн,

погашення ОВДП — 440,3 млрд грн,

соціальний захист і підтримка ветеранів (без публічних інвестиційних проектів) — 322,3 млрд грн,

обслуговування боргу (зовнішнього і внутрішнього) — 279,9 млрд грн,

програма медичних гарантій — 139 млрд грн,

зарплата вчителів в школах (з доплатами) — 93,3 млрд грн,

погашення зовнішнього боргу — 89,7 млрд грн,

базова та додаткові дотації місцевим бюджетам (разом) — 39,6 млрд грн.

«Всього, за 10 місяців було проведено видатків на 3,2 трлн грн по загальному фонду держбюджету — це 73,7% від плану на рік (після останніх змін до бюджету 21 жовтня) і 94,5% до плану на 10 міс. цього року», — сказала вона.

