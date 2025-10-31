0 800 307 555
Президент: дефіцит бюджету рф через санкції наступного року становитиме щонайменше $100 мільярдів

Президент Володимир Зеленський заявив, що дефіцит бюджету росії через санкції наступного року складе щонайменше $100 млрд, за більш оптимістичними прогнозами — 130 млрд.
Про це глава держави повідомив під час брифінгу, передає кореспондент Укрінформу.
«Ми розуміємо, що це (запроваджені проти рф санкції. — Ред.) може призвести до дефіциту бюджету росії на наступний рік до 100 млрд доларів. Тут в нас різна аналітика: є (дані) — до 100 млрд, це більш скептично, Міністерство закордонних справ (дає) більш позитивний для нас (прогноз) — там 130 млрд», — розповів Зеленський.
Він відзначив, що у цьому контексті важливо, щоб ті країни світу, які ще закуповують російські енергоресурси зменшили ці обсяги або взагалі відмовилися від торгівлі з країною-агресором.
«Наприклад, Китай імпортував (енергоносіїв з Росії — ред.) на 120 млрд (доларів на рік. — Ред.). (…) Бо він — найбільший гравець, помічник в цій війні. Це факт. Бо 120 млрд — це серйозна сума», — сказав Президент.
За словами Зеленського, допомагають Україні ті країни, які зменшують імпорт з рф.
«Канада, Британія, Австралія, Японія — це ключові наші партнери, які максимально зменшили, або аж до нуля імпорт з рф. Ті, хто збільшили — Індія, Китай, Туреччина і (країни) Центральної Азії. Це те, з чим потрібно працювати, і є бачення, як з цим працювати», — зазначив глава держави.
Він також висловив сподівання на те, що після набрання чинності новими американськими санкціями, а це має статися 20 листопада, партнери не будуть робити виключення.
«Ми знаємо, що Угорщина працює над тим, щоб вони були виключені і продовжували імпортувати. Це важливий аспект, ми також будемо цим займатися», — акцентував Зеленський.
Обмежити російські фінанси, за словами Президента, важливо для того, щоб військовий бюджет РФ не мав грошей на війну.
За матеріалами:
Укрінформ
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
