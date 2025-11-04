Україна отримає понад 1,8 млрд євро підтримки від ЄС Сьогодні 15:00 — Казна та Політика

Європейська рада схвалила рішення про виділення Україні п’ятого траншу фінансування в межах Інструменту ЄС для України Ukraine Facility. Цього разу сума становить понад 1,8 мільярда євро.

Про це йдеться на сайті Ради.

Куди підуть кошти

Отримані кошти спрямують на підтримку макрофінансової стабільності, забезпечення безперебійної роботи державного управління та продовження реформ, необхідних для руху до членства в ЄС.

За що ЄС схвалив новий транш

Новий транш став можливим завдяки тому, що Україна виконала дев’ять із десяти кроків, передбачених для його отримання.

Європейська комісія оцінила запит України на виплату, поданий 29 вересня 2025 року, і визнала прогрес у низці ключових реформ. Зокрема, йдеться про:

оновлення судової системи,

посилення боротьби з корупцією та відмиванням грошей,

розвиток фінансових ринків,

удосконалення бізнес-клімату,

децентралізацію та регіональну політику,

зміцнення енергетичного сектору,

розвиток людського капіталу та «зеленого» переходу,

захист довкілля.

Як працює механізм Ukraine Facility

Інструмент фінансування діє з 1 березня 2024 року і передбачає стабільну підтримку у формі грантів та позик на до 50 мільярдів євро. Кошти призначені для відновлення, реконструкції та модернізації України в період із 2024 до 2027 року.

З цієї суми приблизно 32 мільярди євро виділені саме на підтримку реформ та інвестицій, визначених у Плані для України — документі, який описує пріоритети країни на шляху до ЄС. Виплати напряму залежать від прогресу в реалізації цих цілей.

Що вже отримала Україна

Від початку дії програми Україна вже отримала:

6 мільярдів євро перехідного фінансування,

1,89 мільярда євро попереднього фінансування,

чотири чергові транші — 4,2, 4,1, 3,5 та 3,2 мільярда євро.

Новий транш — п’ятий за рахунком — став продовженням цієї підтримки.

