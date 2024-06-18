Економічне бронювання: чи треба буде платити за вже заброньованих працівників — Finance.ua
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Економічне бронювання: чи треба буде платити за вже заброньованих працівників

Казна та Політика
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Економічне бронювання: чи треба буде платити за вже заброньованих працівників
Економічне бронювання: чи треба буде платити за вже заброньованих працівників
Законопроєкт про економічне бронювання не торкнеться вже заброньованих працівників. Ці фахівці, як правило, зайняті на стратегічно важливих підприємствах.
Народна депутатка і членкиня Комітету ВР з питань економічного розвитку Галина Янченко зазначила, що закон про економічне бронювання створює додатковий інструмент для бронювання.
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«Ми говоримо про те, що зараз бронюються стратегічно важливі сфери. Наприклад, підприємство виробляє або ремонтує зброю. Цей законопроєкт на них не вплине, тому що в них інші підстави для бронювання. Нам потрібно виробляти зброю, ті ж дрони, якісь інші витратні матеріали, як боєкомплект, відповідно ми маємо бути впевнені, що в цих підприємств є працівники», — пояснила нардепка в ефірі Київ24.
Таким чином, роботодавцю не потрібно буде платити за вже заброньованих співробітників.
Нагадаємо, нардепи в парламенті зареєстрували законопроєкт № 11 331 про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки, який, зокрема, передбачає економічне бронювання українців.
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У документі передбачено, що забронювати певне підприємство зможе 50% від кількості військовозобов’язаних у його штаті. Бронювання відбувається «шляхом сплати збільшеного військового внеску в розмірі 20 тисяч гривень на місяць за людину».
Голова комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха зазначив, що в разі ухвалення законопроєктів з економічним бронюванням, бюджет отримуватиме від 200 до 320 мільярдів гривень на рік, залежно від обраної моделі.
За матеріалами:
УНІАН
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