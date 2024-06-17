Працівникам агросектору надаватимуть бронювання від мобілізації на рік — Finance.ua

Працівникам агросектору надаватимуть бронювання від мобілізації на рік Сьогодні 10:15 — Казна та Політика

Працівникам агросектору надаватимуть бронювання від мобілізації на рік

Для представників агросектору розширили можливості бронювання від мобілізації, щоб створити умови безпечного збору урожаю.

Про таке розповів в.о. міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час Black Sea Security Forum, передає Суспільне.

За його словами, задля безпечної діяльності аграріїв прийняли декілька рішень щодо мобілізації:

«Перше — це автоматично пролонговані існуючі бронювання на три місяці без необхідності подавання жодного пакета документів. Друге — подальше бронювання буде надаватись на 12 місяців, до цього було шість. Третє, по певних професіях, наприклад, трактористи, агрономи, ветеринарні лікарі, є можливість бронювати ту кількість працівників, яка критично необхідна, при цьому отримуючи погодження від військових», — зазначив Тарас Висоцький.

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Загальна норма бронювання, за словами міністра, до 50%, але по певних професіях можна подати клопотання з обґрунтуванням щодо збільшення цієї кількості.

Також він додав, що на певних напрямках кількість працівників зменшилась приблизно до 20%. Це означає, що зросло навантаження на решту, тому що велика частина працівників мобілізувалася. Найбільш потрібні, на його думку, і в агросекторі, і в Збройних Силах — це інженерні професії: трактористи, машиністи, інженери елеваторного обладнання.

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Минулого року через нестачу робітників (трактористів, комбайнерів) на Одещині працівникам агросфери також надавали бронь від мобілізації. В ОВА запрошували всіх охочих працювати навчатись потрібним спеціальностям за допомогою Центрів зайнятості.

Українська правда За матеріалами:

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