В Україні починає відчуватись дефіцит працівників на тлі посиленої мобілізації - Bloomberg — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні починає відчуватись дефіцит працівників на тлі посиленої мобілізації - Bloomberg

79
В Україні починає відчуватись дефіцит працівників на тлі посиленої мобілізації - Bloomberg
В Україні починає відчуватись дефіцит працівників на тлі посиленої мобілізації - Bloomberg, Фото: перший діловий канал
В Україні триває мобілізація, яка необхідна для протистояння у війні проти росії. На тлі цього підривається продуктивність підприємств у тилу. Усе більше компаній зустрічаються з дефіцитом робочої сили на ринку праці.
Про це пише Bloomberg.
Видання відзначає, дефіцит кваліфікованих кадрів — одна з головних проблем компаній, які намагаються найняти працівників.
Читайте також
Так, закон про мобілізацію який набув чинності минулого місяця, спрямований на поповнення українських військових лав сотнями тисяч військових.
Водночас через це підприємства, які складають основу економіки воєнного часу можуть зіткнутись з нестачею працездатних чоловіків і жінок.
«Зараз ми перебуваємо у війні на виснаження», — сказав заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв'ю в Києві.
Читайте також
У виданні прогнозують, проблема лише посилюватиметься, адже повномасштабне вторгнення росіян триває вже третій рік, і Україні потрібні нові сили для відбиття ворожих атак.
За словами Ніколайчука, падіння економічного виробництва порівняно з 2021 роком було пов’язане зі скороченням наявної робочої сили приблизно на 27% порівняно з довоєнним рівнем.
На додаток до приблизно 6 мільйонів осіб, які втекли від війни, вакуум посилюється тіньовою економікою незареєстрованих працівників, які таким чином прагнуть уникнути мобілізації.

Як компанії заохочують працівників

Bloomberg зазначає, що через брак працівників окремі компанії підвищують зарплати, аби хоч якось утримати тих робітників, як залишились.
Читайте також
Тим часом старший економіст київського Центру економічних стратегій Володимир Ланда наголошує, що уряд має стежити за вимогами бізнесу, навіть посилюючи армію.
Нагадаємо, більшість компаній в Україні стикнулися з дефіцитом кваліфікованих кадрів (75%).
Для вирішення ситуації з дефіцитом кваліфікованих кадрів, 54% бізнесів збираються перекваліфікувати працівників та перерозподілити обов’язки в колективі.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.