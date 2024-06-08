В Україні починає відчуватись дефіцит працівників на тлі посиленої мобілізації - Bloomberg — Finance.ua

В Україні починає відчуватись дефіцит працівників на тлі посиленої мобілізації - Bloomberg Сьогодні 08:07

В Україні починає відчуватись дефіцит працівників на тлі посиленої мобілізації - Bloomberg, Фото: перший діловий канал

В Україні триває мобілізація, яка необхідна для протистояння у війні проти росії. На тлі цього підривається продуктивність підприємств у тилу. Усе більше компаній зустрічаються з дефіцитом робочої сили на ринку праці.

Про це пише Bloomberg.

Видання відзначає, дефіцит кваліфікованих кадрів — одна з головних проблем компаній, які намагаються найняти працівників.

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Так, закон про мобілізацію який набув чинності минулого місяця, спрямований на поповнення українських військових лав сотнями тисяч військових.

Водночас через це підприємства, які складають основу економіки воєнного часу можуть зіткнутись з нестачею працездатних чоловіків і жінок.

«Зараз ми перебуваємо у війні на виснаження», — сказав заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв'ю в Києві.

У виданні прогнозують, проблема лише посилюватиметься, адже повномасштабне вторгнення росіян триває вже третій рік, і Україні потрібні нові сили для відбиття ворожих атак.

За словами Ніколайчука, падіння економічного виробництва порівняно з 2021 роком було пов’язане зі скороченням наявної робочої сили приблизно на 27% порівняно з довоєнним рівнем.

На додаток до приблизно 6 мільйонів осіб, які втекли від війни, вакуум посилюється тіньовою економікою незареєстрованих працівників, які таким чином прагнуть уникнути мобілізації.

Як компанії заохочують працівників

Bloomberg зазначає, що через брак працівників окремі компанії підвищують зарплати, аби хоч якось утримати тих робітників, як залишились.

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Тим часом старший економіст київського Центру економічних стратегій Володимир Ланда наголошує, що уряд має стежити за вимогами бізнесу, навіть посилюючи армію.

Нагадаємо, більшість компаній в Україні стикнулися з дефіцитом кваліфікованих кадрів (75%).

Для вирішення ситуації з дефіцитом кваліфікованих кадрів, 54% бізнесів збираються перекваліфікувати працівників та перерозподілити обов’язки в колективі.

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