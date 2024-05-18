Кадровий голод: у державних органах катастрофічний брак фахівців — Finance.ua

Кадровий голод: у державних органах катастрофічний брак фахівців Сьогодні 20:08

Кадровий голод: у державних органах катастрофічний брак фахівців

Війна загострила наявні проблеми державної служби, одна із яких — брак людського капіталу.

Про це зазначила Голова Національного агентства України з питань державної служби Наталія Алюшина.

За її словами, катастрофічний брак фахівців спостерігається у державних органах і в органах місцевого самоврядування.

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«Серед основних пріоритетів роботи Національного агентства залишається реформа системи оплати праці державних службовців. Наша мета — залучати кваліфіковані кадри та мати можливість утримувати їх за рахунок конкурентної заробітної плати», — зауважила Алюшина.

Окремо Голова Агентства наголосила на важливості роботи з молоддю та її залучення на публічну службу. Адже молоді фахівці можуть принести в органи публічної влади інші підходи, звичаї й традиції.

Традиційно на державній службі у травні проводять ПромоДень. Цей захід розрахований на студентів, випускників вищих навчальних закладів та усіх, хто бажає побудувати кар'єру в державних органах та органах місцевого самоврядування.

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«Ми розповідаємо, як розпочати кар'єру на публічній службі і її переваги. Також працюємо над розширенням потенціалу програм стажування молоді. Ми об'єднуємо різних стейкхолдерів, аби налагодити ефективну комунікацію і максимально поширювати інформацію про наявні програми серед молоді», — розповіла Алюшина.

Вона повідомила, ще один інструмент залучення на публічну службу — резерв працівників державних органів для роботи на деокупованих територіях України.

Голова НДС зазначила, публічна служба потребує фахівців, які розуміють, як треба працювати на деокупованих територіях.

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