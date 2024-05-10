Які спеціальності найпопулярніші серед вступників 2024 року — Finance.ua
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Які спеціальності найпопулярніші серед вступників 2024 року

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Які спеціальності найпопулярніші серед вступників 2024 року
Які спеціальності найпопулярніші серед вступників 2024 року
Кожного року в Україні зростає попит на такі спеціальності як психологія та комп’ютерні науки. Популярними є право, економіка, менеджмент.
Про це розповів заступник міністра освіти й науки Михайло Винницький в ефірі телемарафону.
«Зараз МОН працює над тим, аби підвищити популярність таких базових спеціальностей як фізика, хімія, біологія», — зазначив Винницький.
Він вказав, що для відомства дуже важливо, аби саме природничі науки та відповідні професії набували попиту та розвивалися.

Хто потрібен

Чиновник додав, що після перемоги України у війні з рф, у період відбудови, очевидно, потрібно буде багато інженерних спеціальностей. Тож у Міносвіти сподіваються на підвищення популярності відповідних професій.
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Нагадаємо, 51% роботодавців вважають, що досвід роботи, практичні навички та реальні досягнення в кандидата є важливішими, ніж наявність вищої освіти.
Ще 38% впевнені, що вища освіта може бути корисною, але не завжди є вирішальною в ухваленні рішення прийняти кандидата на посаду. Для 11% респондентів наявність вищої освіти є ключовим критерієм для вибору кандидата.
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Work.ua запитував у роботодавців, які переваги для них має кандидат з вищою освітою. Виявилося, що 37% представників українського бізнесу вважають, що наявність вищої освіти не надає жодних переваг. Але це зовсім не говорить, що вища освіта не цінується й не потрібна на сучасному ринку праці. Все ж таки переважна більшість, а це 47% респондентів, відповіли, що перевагою в кандидатів з вищою освітою є саме набуті за час навчання м’які навички.
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Довідка Finance.ua:

  • 20 жовтня Кабінет Міністрів України схвалив проєкт закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку індивідуальних освітніх траєкторій та вдосконалення освітнього процесу у вищій освіті». Проєкт зареєстрований у Верховній Раді України — № 10 177;
  • запропоновані зміни до освітнього законодавства сфокусовані на тому, щоб налаштувати освітній процес під індивідуальні потреби студента, надати йому свободи для самореалізації. А отже, зробити навчання максимально ефективним.

Пільгова освіта для УБД та їхніх дітей

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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