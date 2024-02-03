Чи надає вища освіта перевагу на ринку праці — Finance.ua

Чи надає вища освіта перевагу на ринку праці Вчора 08:32 — Особисті фінанси

Чи надає вища освіта перевагу на ринку праці

Для роботодавців сучасний успішний фахівець — це людина, яка розуміє, що навчання та розвиток — це не відокремлений етап у житті, а постійний, необхідний процес, який дозволяє ефективно адаптуватися до змін у світі. Тож оптимальним варіантом буде збалансоване поєднання теоретичного та практичного досвіду.

Про це пише Work.ua.

Сучасні тенденції на ринку праці

Згідно з опитуванням Work.ua, 51% роботодавців вважають, що досвід роботи, практичні навички та реальні досягнення в кандидата є важливішими, ніж наявність вищої освіти.

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Ще 38% впевнені, що вища освіта може бути корисною, але не завжди є вирішальною в ухваленні рішення прийняти кандидата на посаду.

Для 11% респондентів наявність вищої освіти є ключовим критерієм для вибору кандидата.

Інфографіка: Work.ua

Для бізнесу цікавішим буде фахівець-початківець, який не обмежувався теорією, а й шукав та продовжує шукати додаткові можливості, щоб застосувати свої знання та навички на практиці й отримати з них реальний досвід. Останнє доповнює або навіть переважає формальну освіту, надаючи роботодавцям впевненість у здатності кандидата ефективно працювати в реальних умовах.

Вища освіта в кандидата не гарантує високої фахової кваліфікації, але робить вагомий внесок у розвиток м’яких навичок.

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Work.ua запитував у роботодавців, які переваги для них має кандидат з вищою освітою. Виявилося, що 37% представників українського бізнесу вважають, що наявність вищої освіти не надає жодних переваг. Але це зовсім не говорить, що вища освіта не цінується й не потрібна на сучасному ринку праці.

Все ж таки переважна більшість, а це 47% респондентів, відповіли, що перевагою в кандидатів з вищою освітою є саме набуті за час навчання м’які навички.

Серед них:

15% — вміння планувати свій час та дотримуватися дедлайнів, тому в кандидата одразу є навички самоорганізації;

12% — розвинуті комунікативні навички;

10% — розвинута здатність аналізувати складні проблеми та шукати їхнє рішення;

10% — здатність завершувати розпочаті справи та долати труднощі.

Ще 16% опитаних вважає, що кандидати після закінчення вишу отримують hard skills, а саме володіють глибшими теоретичними знаннями у своїй галузі й мають специфічні навички та знання, що можна отримати тільки у вищих навчальних закладах.

Раніше вважалося, що жорсткі навички на робочому місці цінніші за м’які. Але це суттєво змінилося, і в цьому вбачають вплив пандемії COVID-19. Вірус змусив людей переосмислити відносини одне з одним. Це стосується і бізнесу.

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Комунікації, лідерство, креативність та адаптивність, вміння працювати в команді, тайм-менеджмент, критичне мислення, вміння розв’язувати проблеми, управляти конфліктами, сприймати зворотний зв’язок, а також емоційний інтелект — згадка цих скілів зараз є майже у кожній вакансії.

Експерти Work.ua зазначають, що роботодавець не відкидає переваг у кандидатів, які мають вищу освіту, але шукає комбінацію знань, досвіду, навичок та мотивації.

Безумовно, вища освіта не буде зайвою й треба віддати їй належне: вона вчить самодисципліні, відповідальності, роботі в колективі, розв’язанню проблем, вмінню швидко засвоювати багато нової інформації та розбирати основні засади галузі, в якій працюватиме майбутній спеціаліст.

Тож вища освіта — це фундаментальна база для подальшого розвитку, особливо для технічних або вузькоспрямованих фахівців.

Для деяких професій вища освіта може й не так важлива, але є «класичні» професії, для яких освіта є дуже важливою складовою. Наприклад, це лікарі, юристи, технологи, науковці, психологи та психотерапевти, інженери, педагоги тощо.

Їхня професія побудована на фундаментальних знаннях, які є незмінними вже багато років (анатомія людини, закони, формули, теореми, фізичні властивості матеріалів).

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«Варіант зовсім пропустити освітній етап не спрацює. Якщо ви не бачите сенсу отримувати класичну вищу освіту, все одно, щоб розпочати свій кар'єрний шлях, потрібно докласти багато зусиль: пройти більш ніж один фаховий курс та тренінг, самостійно шукати та вивчати літературу, знаходити наставників та колег у сфері. Хоча роботодавці готові давати знання співробітникам, іноді з нуля: створюють для цього корпоративні освітні простори, використовують інструменти зовнішнього навчання — запрошують експертів, дають можливість відвідувати бізнес-курси, тренінги, вебінари, форуми. Але не всі погодяться навчати працівника без базових знань, у якого не буде мотивації та бажання розвивати навички, оновлювати знання, підвищувати кваліфікацію», — підсумували у Work.ua.

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