Нова освіта: як обирати спеціальність після 1 або 2 курсу — Finance.ua

Нова освіта: як обирати спеціальність після 1 або 2 курсу Сьогодні 08:43 — Світ

Нова освіта: як обирати спеціальність після 1 або 2 курсу

Запропоновані зміни до освітнього законодавства сфокусовані на тому, щоб налаштувати освітній процес під індивідуальні потреби студента, надати йому свободи для самореалізації. А отже, зробити навчання максимально ефективним.

Слід розрізнювати галузь знань (ширше поняття) і спеціальність (вужче й конкретніше).

Наприклад, галузь 22 Охорона здоров’я має такі спеціальності: 221 Стоматологія; 222 Медицина; 223 Медсестринство; 224 Технології медичної діагностики та лікування; 225 Медична психологія; 226 Фармація, промислова фармація; 227 Терапія та реабілітація; 228 Педіатрія.

Актуальна норма. Вступаючи на перший курс, студент, у свої переважно 17−18 років, повинен зробити доленосний вибір — обрати конкретний фах на все життя. Це не всім вдається — у результаті після 1−2 року навчання в певної частини студентів з’являється розчарування.

Міністр освіти Оксен Лісовий окреслює , як це працює: «Зміни у системі вищої освіти давно назріли. Про це говорять студенти та викладачі, керівники ЗВО та роботодавці. Ми бачимо це на прикладі українців, які здобули вищу освіту, але ніколи не працювали за спеціальністю. Бо помилились у виборі або взагалі її не потребували. Інші ж після закінчення ЗВО змушені були здобувати ще якусь неформальну освіту, щоб зрештою отримати фах та знайти роботу».

Пропоновані зміни. Законопроєкт пропонує запровадити міждисциплінарні бакалаврські програми. Здобувачі освіти зможуть спочатку вступити на галузь (програму, яка включає групу спеціальностей). А далі, після 1−2 курсу навчання, вже свідомо обрати спеціальність.

Тож ким насправді стати — ерготерапевтом, стоматологом чи педіатром — не доведеться вирішувати тоді, коли в тебе ще зовсім приблизні уявлення про майбутній фах. Натомість зріліший вибір дасть людині реальну самореалізацію, а суспільству — кращі та більш мотивовані кадри.

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