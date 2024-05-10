Збільшення вакансій та дефіцит кадрів: що відбувається на українському ринку праці у 2024 році (дослідження) — Finance.ua

Збільшення вакансій та дефіцит кадрів: що відбувається на українському ринку праці у 2024 році (дослідження) Сьогодні 15:03 — Особисті фінанси

Збільшення вакансій та дефіцит кадрів: що відбувається на українському ринку праці у 2024 році (дослідження)

Ринок праці відновлюється стрімкими темпами, а кількість вакансій сьогодні вже перевищує довоєнні показники.

Про це свідчать результати дослідження український ринок праці у 2024 році, яке провели аналітики robota.ua.

Кількість вакансій

Так, якщо в січні 2022 року в середньому в день було опубліковано 90 тисяч вакансій, то в березні 2024 року щоденна кількість вакансій перевищувала 106 тисяч.

Інфографіка: robota.ua

Кількість вакансій з дистанційною роботою збільшилася на 39%, а найбільше ці зміни торкнулися Києва — у столиці віддалених пропозицій про роботу в березні 2024 року стало на 96% більше порівняно з лютим 2022 року.

В інших великих містах України віддалених вакансій також стало помітно більше — на 68% у Харкові, на 35% у Львові, на 34% в Одесі, на 16% у Дніпрі.

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Але на загальну картину зміни у структурі віддаленої роботи вплинули не суттєво. Так, в лютому 2022 року кількість вакансій з дистанційною роботою становила 5%, а в березні 2024 року вакансій з віддаленою роботою стало 8%.

Зарплати

Тут суттєво зросли як очікування кандидатів, так і пропозиції роботодавців.

Якщо в січні 2022 року різниця між очікуваннями та реальністю становила 445 грн, то сьогодні вона сягає 3 050 грн. Так, до початку повномасштабного вторгнення кандидати в середньому очікували отримувати 17 022 грн, а роботодавці в середньому пропонували 16 577 грн. В березні 2024 року ситуація вже зовсім інша — пошукачі претендують в середньому на 22 653 грн, а роботодавці в середньому пропонують 19 603 грн.

Інфографіка: robota.ua

З хороших новин: на ринку праці спостерігаються суттєві позитивні тенденції щодо підвищення зарплат співробітникам — 40,9% опитаних роботодавців підвищили своїм працівникам винагороду на 5−10% у 2024 році, 25% підвищили зарплати на 11−20%, а 6,2% — більше ніж на 20%. Лише менше третини компаній (27,9%) не проводили підвищення зарплат.

Інфографіка: robota.ua

Дефіцит кадрів

У 30,5% компаній штат збільшився на 5 або більше співробітників, а в 17,2% компаній — на 1−5 співробітників. У 19,9% компаній команда не змінилася, а в 32,4% — зменшилася на 1−5 працівників (13%) або на 5 і більше працівників (19,4%).

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Якщо коротко схарактеризувати поточну ситуацію з персоналом, то це дефіцит кваліфікованих кадрів — так вважають 75,1% опитаних роботодавців.

Інфографіка: robota.ua

Сьогодні компанії вимушені фокусуватися на тому, щоб долати дефіцит кадрів. З цією метою впроваджуються різні заходи:

перекваліфікація співробітників і перерозподіл обовʼязків у колективі (53,5%);

програми для молодих фахівців (32,6%);

автоматизація процесів (23,9%);

аутсорсинг (16%);

програми для людей літнього віку (8,8%);

наймання фахівців з інших країн (3,6%).

І лише 17,8% опитаних компаній не використовують жоден із зазначених методів, а 8,6% компаній не відчувають дефіциту кадрів.

Бронювання співробітників

23,9% опитаних бізнесів уже мають заброньованих працівників, а ще 7,3% компаній планують розпочати процес бронювання протягом 2024 року. 31,9% роботодавців хочуть знати остаточні положення нового Закону про мобілізацію перш ніж ухвалювати рішення, а 36,9% компаній не планують бронювання співробітників.

Інфографіка: robota.ua

Нагадаємо, за даними Work.ua, дефіцит кадрів на ринку праці загострюється: вакансій стає все більше, кількість шукачів незначно, але зменшується, тож конкуренція продовжує падати. Водночас уже третій місяць поспіль середній розмір заробітної плати не змінюється.

Деякі сезонні тенденції залишаються незмінними. Наприклад, роботодавці активно готуються до туристичного сезону, а шукачі — напоготові відгукуватися на заманливі пропозиції літніх підробітків.

У квітні середня зарплата у вакансіях на Work.ua склала 20 000 грн. Тож уже третій місяць поспіль цей показник залишається на одному рівні. Найвищі середні зарплати (окрім керівних посад та сфери IT) ринок праці пропонує фахівцям у Силах оборони України — в середньому 70 000 грн.

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