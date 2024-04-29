Кого роботодавці шукають у квітні: добірка неординарних вакансій в Україні — Finance.ua

Кого роботодавці шукають у квітні: добірка неординарних вакансій в Україні Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Кого роботодавці шукають у квітні: добірка неординарних вакансій в Україні

Іноді люди змінюють рід діяльності, спрямовують свою увагу на щось нове. Неординарні вакансії пропонуються на budni.robota.uа

Тож перед вами цікавих і неординарних вакансій для тих кандидатів, яких захоплює щось нове і які не бояться змін.

Волочильник (з умінням керувати краном) в «Уніпласт»

📍Кривий Ріг

Провідний в Україні виробник сталевої оцинкованої сітки та дроту шукає фахівця. Серед обов’язків: волочіння дроту на станах згідно із завданням по зміні; виконання обов’язків кранівника на мостовому крані.

Пропонується, зокрема: навчання для працівників, у яких немає професії, у тому числі навчання професії кранівника.

Обмотувальник у KERNEL

Кропивницький

Компанія оголошує про відкриття вакансії. Майбутній працівник буде обмотувати елементи електричних машин та рихтувати лобові частини обмоток.

Прикрашальниця-вишивальниця весільних суконь

Чернівці

Український бренд весільних суконь преміум-сегмента запрошує на роботу. Розглядають кандидатів, які вміють прикрашати весільні сукні та мають досвід роботи від 1 року. Для роботодавця важливі акуратність в роботі, індивідуальний та творчий підхід.

Дверевий (з навчанням)

Запоріжжя

Міжнародна гірничо-металургійна група компаній шукає працівника на підприємство групи — «Запоріжкокс». Що буде робити майбутній працівник: обслуговувати механізми очищення дверей на коксових батареях з об'ємом камери до 40 м 3 ; контролювати правильність встановлення дверезнімального пристрою лебідки, дверей та механізму відгвинчування ригельних болтів; очищати двері та армувальні рами від смоли та графіту.

Пропонується, серед іншого: медичне страхування; трансфер на роботу; гуртожиток для іногородніх.

Фахівець з планування та супроводження ротацій

Київ

Авіакомпанія розглядає кандидатів з вищою авіаційною освітою або досвідом роботи в авіакомпаніях. Фахівець повинен знати: нормативно-правові акти з організації льотної роботи та забезпечення безпеки польотів; вимоги до системи документації, що використовується для вирішення організаційно-розпорядчих завдань управління; рівень володіння англійською мовою — IELTS 6.0 academic.

Скручувальник кабелю

Запоріжжя

Один із провідних лідерів ринку кабельно-провідникової продукції шукає спеціаліста. Серед обов’язків: скрутка жил проводів та кабелів на крутильних машинах; скрутка стренг та шнурів; підбір та встановлення змінних шестерень за кроком скручування, калібрів за розмірами кабелю, лінійної швидкості та напрямку скручування; регулювання рівномірного натягу дроту, перевірка обтискання калібрів.

Ліфтер

Полтава

Майбутній ліфтер буде управляти ліфтом і контролювати його технічний стан, супроводжувати, завантажувати та вивантажувати вантаж, утримувати в чистоті кабіну ліфта. Розглядаються на посаду кандидати без досвіду роботи.

Електроерозіоніст

Київ

Компанія, основний напрямок діяльності якої - проєктування та виробництво обладнання для складів, запрошує на роботу. Розглядають студентів останнього курсу або випускників. Можливий подальший професійний ріст та перехід у конструкторсько-технологічний відділ на виробництві.

Побажання до кандидатів: вища технічна освіта (матеріалообробка, машинобудування); вміння працювати з вимірювальними інструментами (мікрометр, кінцеві міри довжини, нутроміри); вміння читати креслення.

Складальник паперових виробів

Кам’янське

Майбутній працівник буде формувати картонні коробки та проклеювати етикетки на упаковку. Роботодавець попереджає, що працювати доведеться у виробничих приміщеннях в умовах підвищеної вологості та зниженої температури.

Поліграфолог

Київ

Потрібен поліграфолог для проведення перевірок з використанням поліграфа (детектора брехні). Обов’язки: розслідування злочинів; перевірки на подружню вірність; перевірки кандидатів при прийомі на роботу; поточні та планові перевірки працівників, робота яких пов’язана з матеріальними цінностями і фінансами; позапланові перевірки працівників при переході на нову посаду; перевірки кандидатів на керівні посади.

Майстер з виробництва сувенірної продукції та шевронів з ПВХ

📍Дніпро

Основне завдання майбутнього працівника — забезпечення якісного виготовлення шевронів з ПВХ відповідно до вимог клієнтів. Розглядають кандидатів без досвіду роботи, анонсується навчання.

Вимоги: добрий зір, нетремтячі руки — доведеться працювати з дрібними елементами; творчий склад розуму; посидючість.

Інструктор з верхової їзди, конюх

📍Рівне

Мисливсько-спортивний комплекс запрошує у свою команду інструкторів (тренерів) з кінного спорту.

Якщо ви маєте досвід роботи з кіньми; знаєте основи верхової їзди, правила поводження, догляду, утримання та навчання коней; відповідальні, емоційно врівноважені, організовані, комунікабельні - відгукуйтеся на вакансію.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, майже половина айтівців, які пішли у ЗСУ за останні пів року, одразу отримали IT-роль. Два роки тому таких було лише 14%. Про це свідчать результати дослідження Dou.ua. ІТ-фахівці, які вже долучилися до Сил оборони чи планують це зробити найближчим часом, найчастіше мають високу кваліфікацію: близько половини з них — айтівці рівня Senior+, а понад третина мають від 10 років досвіду в ІТ.

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