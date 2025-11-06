0 800 307 555
Які «підводні камені» купівлі ОВДП

Особисті фінанси
15
Інвестиції в ОВДП стають масовим фінансовим рішенням: за останніми даними Мінфіну, сукупні вкладення українців уже сягнули 106 млрд грн — це історичний максимум.
ОВДП дійсно залишаються одним із найбезпечніших фінансових інструментів: це вкладення в економіку держави, прозорий механізм, фіксована дохідність і відсутність податку для фізосіб. Але, як і з будь-яким фінансовим рішенням, важливо не романтизувати — є кілька нюансів, які краще врахувати одразу, йдеться у статті Finance.ua.

«Підводні камені» ОВДП

По-перше, «нульова комісія» не означає, що вклад обійдеться зовсім без витрат. Варто уважно перевіряти тарифи на перекази та конвертації: саме вони можуть формувати фактичну вартість операції.
По-друге, максимальна дохідність не завжди оптимальна. Іноді ставка на 1−2 процентні пункти нижча, але з коротшим строком обігу та кращою ліквідністю — рішення практичніше, особливо якщо є ймовірність, що гроші можуть знадобитися раніше.
По-третє, ведіть «домашню бухгалтерію». Зберігайте виписки, договори, квитанції — не для податкової (для інвесторів-фізосіб дохід від ОВДП оподаткуванню не підлягає), а для власного обліку та можливих комплаєнс-перевірок у банку.
І нарешті, якщо мова про валютні облігації, важливо тверезо оцінити курсовий ризик. Тут інвестиція — це не лише відсоток, а й рішення тримати частину капіталу в іншій валюті, із потенційними коливаннями її вартості.
Детальніше про сам інструмент ОВДП та його дохідність читайте у статті за посиланням.
За матеріалами:
Finance.ua
ІнвестиціїГроші
