Рекордна кількість вакансій і антирекордна конкуренція: ринок праці у квітні (інфографіка) — Finance.ua

Рекордна кількість вакансій і антирекордна конкуренція: ринок праці у квітні (інфографіка) Сьогодні 15:00 — Особисті фінанси

Рекордна кількість вакансій і антирекордна конкуренція: ринок праці у квітні (інфографіка)

загострюється: вакансій стає все більше, кількість шукачів незначно, але зменшується, тож конкуренція продовжує падати. Водночас уже третій місяць поспіль середній розмір заробітної плати не змінюється. Як зазначає кадровий портал Work.ua, дефіцит кадрів на ринку праці: вакансій стає все більше, кількість шукачів незначно, але зменшується, тож конкуренція продовжує падати. Водночас уже третій місяць поспіль середній розмір заробітної плати не змінюється.

Деякі сезонні тенденції залишаються незмінними. Наприклад, роботодавці активно готуються до туристичного сезону, а шукачі — напоготові відгукуватися на заманливі пропозиції літніх підробітків.

На ринку праці — понад 111 000 вакансій

У квітні роботодавці розмістили на Work.ua 111 095 пропозицій роботи. Це рекордна кількість вакансій від початку повномасштабного вторгнення. Нагадаємо, що попередній рекорд за цим показником був встановлений у вересні 2023 року, коли на ринку праці було 105 809 вакансій.

У 14 областях України ринок праці показує цілковите відновлення і пропонує більше вакансій, ніж у лютому 2022 року. Ці області й далі тримають лідерство — тут бачимо найбільший приріст пропозицій роботи у квітні: Рівненська (+11%), Тернопільська, Закарпатська, Чернівецька та Житомирська області (по +10%).

В областях-лідерах кількість вакансій зросла на 7−9%, що відповідає середньому зростанню на ринку праці — +8% до березня. Винятком знов стала Харківська область, яка все ще не оговталась від ударів по енергетичній інфраструктурі.

Категорії з найбільшою кількістю вакансій

Другий місяць поспіль найбільшу кількість вакансій пропонує категорія «Сфера обслуговування» — 20 427 (+15% до березня). Також до десятки лідерів входять:

«Робочі спеціальності, виробництво» — 18 996 вакансій, +10% до березня;

«Продаж, закупівля» — 14 435, +1%;

«Роздрібна торгівля» — 13 352, +12%;

«Готельно-ресторанний бізнес, туризм» — 11 556, +18%;

«Логістика, склад, ЗЕД» — 10 778, +10%;

«Адміністрація, керівництво середньої ланки» — 9 805, +5%;

«Транспорт, автобізнес» — 8 948, +10%;

«Бухгалтерія, аудит» — 7 722, +5%;

«Медицина, фармацевтика» — 7 686, +5%.

Де ще помітно прибуло пропозицій роботи — на графіку нижче.

Стрімке зростання категорії «Готельно-ресторанний бізнес, туризм» відобразилося і на переліку вакансій, які стали більш затребуваними у квітні проти березня: посудомийники, покоївки, офіціанти, бармени / бариста, адміністратори ресторану чи готелю.

У квітні на ринку праці побільшало можливостей для людей без досвіду (+13% вакансій до березня) і студентів (+15%). Роботодавці розмістили також на 20% більше вакансій для ветеранів. Пропозицій роботи для людей з інвалідністю побільшало на 12%, для пенсіонерів — на 16%.

Вакансій, де пропонують працювати дистанційно, стало більше лише на 3%. Також незначно зросла кількість пропозицій роботи, де вимагається знання англійської — на 1,5%.

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