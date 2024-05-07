Рекордна кількість вакансій і антирекордна конкуренція: ринок праці у квітні (інфографіка) — Finance.ua
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Рекордна кількість вакансій і антирекордна конкуренція: ринок праці у квітні (інфографіка)

Особисті фінанси
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Рекордна кількість вакансій і антирекордна конкуренція: ринок праці у квітні (інфографіка)
Рекордна кількість вакансій і антирекордна конкуренція: ринок праці у квітні (інфографіка)
Як зазначає кадровий портал Work.ua, дефіцит кадрів на ринку праці загострюється: вакансій стає все більше, кількість шукачів незначно, але зменшується, тож конкуренція продовжує падати. Водночас уже третій місяць поспіль середній розмір заробітної плати не змінюється.
Рекордна кількість вакансій і антирекордна конкуренція: ринок праці у квітні (інфографіка)
Деякі сезонні тенденції залишаються незмінними. Наприклад, роботодавці активно готуються до туристичного сезону, а шукачі — напоготові відгукуватися на заманливі пропозиції літніх підробітків.

На ринку праці — понад 111 000 вакансій

У квітні роботодавці розмістили на Work.ua 111 095 пропозицій роботи. Це рекордна кількість вакансій від початку повномасштабного вторгнення. Нагадаємо, що попередній рекорд за цим показником був встановлений у вересні 2023 року, коли на ринку праці було 105 809 вакансій.
Рекордна кількість вакансій і антирекордна конкуренція: ринок праці у квітні (інфографіка)
У 14 областях України ринок праці показує цілковите відновлення і пропонує більше вакансій, ніж у лютому 2022 року. Ці області й далі тримають лідерство — тут бачимо найбільший приріст пропозицій роботи у квітні: Рівненська (+11%), Тернопільська, Закарпатська, Чернівецька та Житомирська області (по +10%).
В областях-лідерах кількість вакансій зросла на 7−9%, що відповідає середньому зростанню на ринку праці — +8% до березня. Винятком знов стала Харківська область, яка все ще не оговталась від ударів по енергетичній інфраструктурі.

Категорії з найбільшою кількістю вакансій

Другий місяць поспіль найбільшу кількість вакансій пропонує категорія «Сфера обслуговування» — 20 427 (+15% до березня). Також до десятки лідерів входять:
  • «Робочі спеціальності, виробництво» — 18 996 вакансій, +10% до березня;
  • «Продаж, закупівля» — 14 435, +1%;
  • «Роздрібна торгівля» — 13 352, +12%;
  • «Готельно-ресторанний бізнес, туризм» — 11 556, +18%;
  • «Логістика, склад, ЗЕД» — 10 778, +10%;
  • «Адміністрація, керівництво середньої ланки» — 9 805, +5%;
  • «Транспорт, автобізнес» — 8 948, +10%;
  • «Бухгалтерія, аудит» — 7 722, +5%;
  • «Медицина, фармацевтика» — 7 686, +5%.
Де ще помітно прибуло пропозицій роботи — на графіку нижче.
Рекордна кількість вакансій і антирекордна конкуренція: ринок праці у квітні (інфографіка)
Стрімке зростання категорії «Готельно-ресторанний бізнес, туризм» відобразилося і на переліку вакансій, які стали більш затребуваними у квітні проти березня: посудомийники, покоївки, офіціанти, бармени / бариста, адміністратори ресторану чи готелю.
У квітні на ринку праці побільшало можливостей для людей без досвіду (+13% вакансій до березня) і студентів (+15%). Роботодавці розмістили також на 20% більше вакансій для ветеранів. Пропозицій роботи для людей з інвалідністю побільшало на 12%, для пенсіонерів — на 16%.
Вакансій, де пропонують працювати дистанційно, стало більше лише на 3%. Також незначно зросла кількість пропозицій роботи, де вимагається знання англійської — на 1,5%.
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Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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