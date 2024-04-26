Зарплати в Україні: у яких галузях платять найбільше та найменше (огляд Мінекономіки) — Finance.ua

Зарплати в Україні: у яких галузях платять найбільше та найменше (огляд Мінекономіки) Сьогодні 14:01 — Особисті фінанси

Зарплати в Україні: у яких галузях платять найбільше та найменше (огляд Мінекономіки)

Українські суб'єкти господарювання підвищують рівень оплати праці з метою утримання та залучення нового висококваліфікованого персоналу в умовах нестачі трудових ресурсів у країні.

Про це свідчить огляд Міністерства економіки України.

На рівень оплати праці у 2023−2024 роках продовжують впливати чинники 2022 року — наслідки активних бойових дій на значній території України, а саме:

тимчасова втрата значної території;

руйнація інфраструктури та підприємств (або їх пошкодження, що зумовило призупинення їх діяльності);

суттєві перманентні руйнування логістики;

значна кількість людей працездатного населення за кордоном (мігрантів) та в лавах Збройних Сил України.

Як за рік змінилась середня зарплата

За даними міністерства, середня зарплата за резюме на сайтах пошуку роботи зросла на початок квітня до 19 873 гривень (16 464 гривень на початку 2023 року). Зарплата у вакансіях збільшилася до 18 728 гривень (14 715 гривень в січні минулого року).

У кого найвища зарплата

Мінекономіки наводить дані Держстату, згідно з якими найвища заробітна плата штатних працівників була у сфері «Інформація та телекомунікації», де вона за рік зросла з 30 829 грн на місяць до 37 946 грн.

На другому місці — «Фінансова та страхова діяльність». В цій категорії середньомісячні зарплати зросли з 27 986 грн до 34 393 грн.

Далі йде «Професійна, наукова та технічна діяльність», де зарплати зросли з 20 497 грн до 23 413 грн.

Найнижча зарплата

Найменше платять працівникам у категорії «Тимчасове розміщування» — зростання з 9 367 грн до 12 300 грн.

У сфері «Освіта» зарплата зросла з 11 999 грн до 12 439 грн.

В категорії «Будівництво» середньомісячна зарплата зросла з 9 781 грн до 12 634 грн.

Економічна активність підприємств

«В умовах воєнного стану економічна активність підприємств залишалася низькою. Поряд з тим, як у 2022 році, так і у 2023−2024 роках спостерігалося зменшення кількості зареєстрованих безробітних, враховуючи продовження міграційних процесів, мобілізації до лав Збройних Сил України (такі категорії осіб припиняють реєстрацію як безробітні)», — сказано в огляді Мінекономіки.

Водночас починаючи з квітня 2022 року, спостерігалося відновлення кількості застрахованих осіб, проте їх кількість у 2023 році так і не досягла довоєнного рівня, що загалом негативно вплинуло на показники ринку праці.

Інфографіка: Мінекономіки

Нагадаємо, у березні Мінекономіки повідомляло , що середня зарплата в резюме на сайтах пошуку роботи зросла на початок березня до 19 566 гривень (16 464 грн на початку 2023 року). Зарплата у вакансіях збільшилася до 18 446 гривень (14 715 гривень в січні минулого року).

За даними Держстату, середньомісячна зарплата в Україні у 2023 році становила 17 442 гривень. При цьому номінальна зарплата штатних працівників зросла на 17,5%, порівняно із 2022 роком. Якщо прив’язати зарплати українців до офіційного курс Нацбанку, то у 2023 вони зросли на 18 доларів — до 477 доларів.

Довідка Finance.ua:

Уряд прогнозує, що у 2024 році зарплата становитиме 21 809 гривень, а скоригована на інфляцію зросте на 8,5%.

Далі очікується, що зарплата становитиме 25 732 гривень у 2025 році та 30 260 гривень у 2026 році;

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