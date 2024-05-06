Як зростатиме зарплата українців упродовж наступних трьох років — прогноз НБУ Сьогодні 16:03 — Особисті фінанси

Як зростатиме зарплата українців упродовж наступних трьох років — прогноз НБУ

Конкуренція за трудові ресурси, у тому числі із закордонним бізнесом, підживлюватиме тиск з боку зростання заробітних плат. Реальна зарплата (з урахування інфляції) українців перевищить свій довоєнний рівень у 2025 році.

Про це йдеться в «Інфляційному звіті» Національного банку України (квітень 2024 року).

Що стимулює роботодавців підвищувати зарплатню

Як зазначається у звіті, через невідповідності між попитом та пропозицією робочої сили на початку 2024 року, як і в 2023 році, зберігався тиск у бік підвищення заробітних плат як з боку претендентів на роботу, так і підвищення зарплат роботодавцями.

«Зарплати підвищувалися високими темпами, про що свідчать як непрямі показники оцінки доходів населення, так і підвищення зарплат у вакансіях та резюме на сайтах пошуку роботи», — йдеться в документі.

У НБУ наголошують, подальше зростання зарплат у 2024 році внаслідок посилення конкуренції за працівників, особливо висококваліфікованих, підтверджується й планами підприємств.

Крім дефіциту кадрів, на підвищення зарплат позначилося й підвищення мінімальної зарплати (на 6% із січня та ще майже на 13% із квітня 2024 року).

Як зміниться зарплата

Труднощі з пошуком кваліфікованих працівників роботодавцями в умовах пожвавлення економічної активності зумовлюватимуть подальше підвищення зарплат у приватному секторі.

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Тому вже у 2025 році реальні заробітні плати в економіці перевищать свій довоєнний рівень та підвищуватимуться надалі, зокрема завдяки посиленню конкуренції за робочу силу із закордонними роботодавцями, зазначили в НБУ.

«На прогнозному горизонті м’яка фіскальна політика разом із подальшим підвищенням реальних заробітних плат у приватному секторі зумовлюватиме зростання приватного споживання темпами 5−9% на рік. Споживчий попит підживлюватиметься збільшенням зайнятості та поверненням мігрантів у країну», — йдеться в документі.

Прогноз на наступні три роки

За даними НБУ, середня номінальна зарплата в Україні у 2023 році зросла на 17,4%, а реальна (з урахуванням інфляції) на 3,7%.

НБУ прогнозує, що у 2024 році очікується зростання номінальної зарплати на 14,8%, реальної - на 8,1%.

У 2025 році номінальна зарплата зросте на 14,2%, реальна — на 6,5%, у 2026 році номінальна зарплата зросте на 8,6%, реальна — на 3,0%.

Нагадаємо, результати опитування підприємств у І кварталі 2024 року свідчать про посилення позитивних очікувань бізнесу щодо ділової активності в наступні 12 місяців.

Незважаючи на логістичні труднощі, у тому числі з перетином кордону, респонденти прогнозують помірне зростання обсягів виробництва товарів та послуг в Україні, а також позитивно налаштовані щодо розвитку власних підприємств.

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