Ринок праці: українці хочуть більші зарплати, ніж готові заплатити роботодавці - дослідження robota.ua — Finance.ua

Ринок праці: українці хочуть більші зарплати, ніж готові заплатити роботодавці - дослідження robota.ua Сьогодні 14:07 — Особисті фінанси

Ринок праці: українці хочуть більші зарплати, ніж готові заплатити роботодавці - дослідження robota.ua

Пошук кваліфікованих кадрів залишається основним викликом для роботодавців. У той же час, наразі кількість вакансій більша, аніж до початку великої війни.

Про це свідчать дані сайту пошуку роботи robota.ua, передає Forbes Україна.

«До повномасштабного вторгнення на сайті з пошуку роботи було близько 102 тис вакансій, зараз — 106 тис — 108 тис», — розповів генеральний директор robota.ua Валерій Решетняк.

Читайте також Роботодавці назвали труднощі, з якими стикаються при працевлаштуванні людей з інвалідністю

За його словами, збільшення кількості вакансій пояснюється відновленням роботи бізнесу.

Проте топменеджер зазначає, компанії відчувають кадровий голод: шукати і наймати людей стає все складніше.

Пошукачі хочуть більші зарплати, ніж їм готові виплачувати роботодавці

До великої війни працівники в середньому очікували на зарплату близько 17 тис грн.

Роботодавці були готові виплачувати майже стільки ж — 16 600 грн, свідчать дані дослідження robota.ua.

З початком великої війни ситуація змінилася: очікування пошукачів різко зросли, потім — впали.

Для порівняння, у березні 2022-го люди хотіли зарплату 19 500 грн, а вже у квітні ця сума становила 18 700 грн. З того часу очікування пошукачів лише зростають.

Наразі у середньому працівники очікують на зарплату 22 700 грн, коли пропозиція складає 19 600 грн.

Пошукачі мають вищі очікування, але бізнес не готовий їм відповідати, каже генеральний директор robota.ua.

Повернення доларових зарплат

Решетняк зазначає, що на ринок повернулись доларові зарплати. Різниця в очікуваннях і розмірі виплат роботодавців зберігається.

У березні 2024-го зарплатні очікування були на рівні 581 дол, хоча роботодавці були готові виплачувати 503 дол.

«Впродовж останніх восьми-дев'яти місяців зарплати не зростають. Я часто чую, що пошукачі хочуть більше. Але статистика нашого сайту показує, що залишаються на місці й зарплатні очікування», — розповів Решетняк.

Нагадаємо, у дослідженні ринку праці України від Європейської Бізнес Асоціації вказано , що 74% українських роботодавців відчувають дефіцит кадрів — це на 19% більше, ніж восени 2023 року.

Це стимулює компанії пропонувати все більш щедрі пакети стимулів для залучення та утримання кваліфікованих працівників.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.