Легалізовано роботу домашніх працівників — ВР ухвалила рішення (інфографіка) Сьогодні 16:00 — Казна та Політика

Легалізовано роботу домашніх працівників — ВР ухвалила рішення (інфографіка)

Верховна Рада ухвалила в другому читанні проект закону про врегулювання праці домашніх працівників.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram

Нагадаємо, у квітні 2023 року ВР підтримала в першому читанні проект закону про врегулювання праці домашніх працівників. Тоді депутати проголосували за закон 5695 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання праці домашніх працівників.

Для чого це

Законопроект розроблено з метою врегулювання питання зайнятості та офіційного працевлаштування домашніх працівників, забезпечення їх соціального захисту та зниження рівня незадекларованої праці.

Нині більша частина таких осіб перебувають у тіньовому секторі економіки, не мають належного рівня соціального забезпечення, не можуть розраховувати на передбачені законодавством про працю гарантії своїх трудових прав, зазвичай не отримують достойної та справедливої оплати праці, позбавлені державного захисту від дискримінації, насильницьких та інших дій, що порушують їх честь та гідність з боку роботодавця.

На сьогоднішній день регулювання діяльності працівників, які на умовах трудового договору виконують роботу з обслуговування домашнього господарства (носить глобальний характер та є актуальною для багатьох країн світу.

Довідка Finance.ua:

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З 8 січня 2022 року в Україні запрацювали зміни до закону «Про рекламу». Відповідно до статті 24−1 працедавцям заборонено вказувати в оголошеннях про роботу вік кандидата, стать, приналежність до будь-якої конфесії, громадських організацій, расу. Штраф за порушення — 65 тис. грн.

Про порушення вимог закону можна повідомляти в Державну службу України з питань праці. Після отримання скарги, вони мають розпочати позапланову перевірку підприємства. Утім, чи належно механізм працюватиме під час воєнного стану — сказати складно.

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