Кар'єра в державному секторі: 10 цікавих вакансій — Finance.ua
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Кар'єра в державному секторі: 10 цікавих вакансій

Особисті фінанси
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Кар'єра в державному секторі: 10 цікавих вакансій
Кар'єра в державному секторі: 10 цікавих вакансій
Фахівці порталу robota.ua підготували добірку цікавих пропозицій для кандидатів, які хочуть побудувати кар'єру у державному секторі. Вакансії актуальні на цей момент і доступні для працевлаштування.

Провідний фахівець з логістичного супроводу в Державний Оператор Тилу

📍 Київ
Шукають фахівця до новоствореної закупівельної агенції при Міністерстві оборони України. Отримати роботу мають шанси кандидати з досвідом роботи на аналогічній посаді від 2 років; вищою освітою; досвідом роботи з логістичними операторами 3PL на стороні замовника та/або на стороні логістичного оператора, підрядними транспортними компаніями; знанням нормативно-законодавчої бази у сфері транспортної логістики.
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Моторист цементувального агрегата в «Укргазвидобування»

📍 Красноград
ГПУ «Шебелинкагазвидобування» запрошує на роботу. Майбутній працівник повинен мати загальні поняття про технічний процес буріння та видобування нафти, газу та інших корисних копалин; знати конструкцію свердловин та технічні характеристики і призначення цементувальних агрегатів, правила експлуатації та догляду за ними.
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Менеджер відділу захисту персональних даних в «Укрзалізницю»

📍 Київ
Національний перевізник вантажів та пасажирів запрошує стати частиною команди. Портрет ідеального кандидата: повна вища освіта професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи у сфері права за напрямом захисту персональних даних — від 3 років; робота з ПК (MS Office, Outlook Express, Internet), вільне користування законодавчою базою Liga, досвід роботи в системі електронного документообігу; українська (вільне володіння), англійська (Pre-Intermediate).
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Секретар судового засідання в Червонозаводський районний суд м. Харкова

📍 Харків
Побажання до претендентів на посаду: громадянство України; вища освіта ступеня не нижче бакалавра за спеціальністю «Правознавство» або «Правоохоронна діяльність». Розглядають кандидатів без досвіду роботи.
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Провідний спеціаліст з питань захисту інформації у Головний сервісний центр МВС

📍 Київ
Посадові обов’язки майбутнього працівника: супроводження процесів створення та експлуатації комплексних систем захисту інформації; участь у підготовці технічних завдань; участь в організації використання кваліфікованих електронних довірчих послуг в Головному сервісному центрі МВС; підготовка проєктів відповідей на звернення та запити громадян, підприємств та організацій, народних депутатів України, посадових осіб, адвокатів.
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Електромонтер/електромонтерка з ремонту повітряних ліній електропередачі 5 розряду в «Укренерго»

📍 Івано-Франківськ
Західне територіальне управління Національної енергетичної компанії запрошує на роботу. Анонсується: офіційне працевлаштування, регулярна та прозора заробітна плата, щомісячні та річні премії за результатами роботи, оплачувані відпустки та лікарняні; корпоративні тренінги, професійне навчання, система дистанційного навчання; гнучкий графік роботи, можливість працювати віддалено; корпоративний лікар, медичне страхування, підтримка батьківства, виплати мобілізованим колегам, щорічна матеріальна допомога на оздоровлення.
Підприємство належить до критичної інфраструктури України та має можливість бронювати військовозобов'язаних працівників.
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Спеціаліст з нарахування заробітної плати в Національну службу здоров’я України

📍 Київ
На посаду розглядають кандидатів з мінімальним або без досвіду роботи. Обов’язки на посаді: прийом, аналіз і контроль табелів обліку робочого часу та підготовка їх до лічильної обробки; нарахування заробітної плати працівникам НСЗУ, відпускних, допомоги з тимчасової непрацездатності, контроль за витрачанням фонду оплати праці; підготовка документів для виплати відпускних працівникам НСЗУ, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.
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Фахівець, провідний інспектор в Центр пробації у Дніпропетровській області

📍 Дніпро
Соборний районний відділ державної установи «Центр пробації» у Дніпропетровській області шукає фахівця. Обов’язки: виконання судових рішень відносно осіб, засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі; виконання судових постанов відносно правопорушників, притягнутих до адміністративної відповідальності.
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Лікар в Національну службу здоров’я України

📍 Полтава
Основні обов’язки: здійснення заходів з перевірки дотримання контрагентами НСЗУ умов договорів про медичне обслуговування населення і договорів про реімбурсацію; аналіз індикаторів ризикорієнтованої моделі моніторингу; за дорученням керівництва здійснення фактичного (виїзні перевірки) моніторингу виконання умов договорів; надання звітності щодо результатів перевірок; надання пропозицій щодо вдосконалення процесів моніторингу та перевірки надавачів медичних послуг та аптечних закладів.
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Монтажер-звукорежисер радіо- та телевізійних програм у Національну суспільну телерадіокомпанію України

📍 Івано-Франківськ
Суспільне Мовлення в пошуку фахівця. Ключові завдання: звуковий дизайн та обробка для радіоефіру; монтаж аудіофайлів для чіткого входу/виходу в ефір; видача програм та рекламних матеріалів для радіоефіру; архівування радійних програм; запис та монтаж радіопрограм з авторами творів; музичне оформлення та монтаж авторських творів митців; підготовка студії та видача прямих ефірів на радіо; редагування синхронів та дотримання стандартів радіо під час прямих ефірів; підбір музики для телепрограм та відеоматеріалів.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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