Кар'єра в державному секторі: 10 цікавих вакансій — Finance.ua

Кар'єра в державному секторі: 10 цікавих вакансій Сьогодні 14:02 — Особисті фінанси

Кар'єра в державному секторі: 10 цікавих вакансій

Фахівці порталу robota.ua підготували добірку цікавих пропозицій для кандидатів, які хочуть побудувати кар'єру у державному секторі. Вакансії актуальні на цей момент і доступні для працевлаштування.

Провідний фахівець з логістичного супроводу в Державний Оператор Тилу

📍 Київ

Шукають фахівця до новоствореної закупівельної агенції при Міністерстві оборони України. Отримати роботу мають шанси кандидати з досвідом роботи на аналогічній посаді від 2 років; вищою освітою; досвідом роботи з логістичними операторами 3PL на стороні замовника та/або на стороні логістичного оператора, підрядними транспортними компаніями; знанням нормативно-законодавчої бази у сфері транспортної логістики.

Моторист цементувального агрегата в «Укргазвидобування»

📍 Красноград

ГПУ «Шебелинкагазвидобування» запрошує на роботу. Майбутній працівник повинен мати загальні поняття про технічний процес буріння та видобування нафти, газу та інших корисних копалин; знати конструкцію свердловин та технічні характеристики і призначення цементувальних агрегатів, правила експлуатації та догляду за ними.

Читайте також Зміни в оплаті праці держслужбовців апаратів судів — у Верховній Раді зареєстрували законопроект

Менеджер відділу захисту персональних даних в «Укрзалізницю»

📍 Київ

Національний перевізник вантажів та пасажирів запрошує стати частиною команди. Портрет ідеального кандидата: повна вища освіта професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи у сфері права за напрямом захисту персональних даних — від 3 років; робота з ПК (MS Office, Outlook Express, Internet), вільне користування законодавчою базою Liga, досвід роботи в системі електронного документообігу; українська (вільне володіння), англійська (Pre-Intermediate).

Секретар судового засідання в Червонозаводський районний суд м. Харкова

📍 Харків

Побажання до претендентів на посаду: громадянство України; вища освіта ступеня не нижче бакалавра за спеціальністю «Правознавство» або «Правоохоронна діяльність». Розглядають кандидатів без досвіду роботи.

Провідний спеціаліст з питань захисту інформації у Головний сервісний центр МВС

📍 Київ

Посадові обов’язки майбутнього працівника: супроводження процесів створення та експлуатації комплексних систем захисту інформації; участь у підготовці технічних завдань; участь в організації використання кваліфікованих електронних довірчих послуг в Головному сервісному центрі МВС; підготовка проєктів відповідей на звернення та запити громадян, підприємств та організацій, народних депутатів України, посадових осіб, адвокатів.

Електромонтер/електромонтерка з ремонту повітряних ліній електропередачі 5 розряду в «Укренерго»

📍 Івано-Франківськ

Західне територіальне управління Національної енергетичної компанії запрошує на роботу. Анонсується: офіційне працевлаштування, регулярна та прозора заробітна плата, щомісячні та річні премії за результатами роботи, оплачувані відпустки та лікарняні; корпоративні тренінги, професійне навчання, система дистанційного навчання; гнучкий графік роботи, можливість працювати віддалено; корпоративний лікар, медичне страхування, підтримка батьківства, виплати мобілізованим колегам, щорічна матеріальна допомога на оздоровлення.

Підприємство належить до критичної інфраструктури України та має можливість бронювати військовозобов'язаних працівників.

Спеціаліст з нарахування заробітної плати в Національну службу здоров’я України

📍 Київ

На посаду розглядають кандидатів з мінімальним або без досвіду роботи. Обов’язки на посаді: прийом, аналіз і контроль табелів обліку робочого часу та підготовка їх до лічильної обробки; нарахування заробітної плати працівникам НСЗУ, відпускних, допомоги з тимчасової непрацездатності, контроль за витрачанням фонду оплати праці; підготовка документів для виплати відпускних працівникам НСЗУ, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.

Фахівець, провідний інспектор в Центр пробації у Дніпропетровській області

📍 Дніпро

Соборний районний відділ державної установи «Центр пробації» у Дніпропетровській області шукає фахівця. Обов’язки: виконання судових рішень відносно осіб, засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі; виконання судових постанов відносно правопорушників, притягнутих до адміністративної відповідальності.

Лікар в Національну службу здоров’я України

📍 Полтава

Основні обов’язки: здійснення заходів з перевірки дотримання контрагентами НСЗУ умов договорів про медичне обслуговування населення і договорів про реімбурсацію; аналіз індикаторів ризикорієнтованої моделі моніторингу; за дорученням керівництва здійснення фактичного (виїзні перевірки) моніторингу виконання умов договорів; надання звітності щодо результатів перевірок; надання пропозицій щодо вдосконалення процесів моніторингу та перевірки надавачів медичних послуг та аптечних закладів.

Монтажер-звукорежисер радіо- та телевізійних програм у Національну суспільну телерадіокомпанію України

📍 Івано-Франківськ

Суспільне Мовлення в пошуку фахівця. Ключові завдання: звуковий дизайн та обробка для радіоефіру; монтаж аудіофайлів для чіткого входу/виходу в ефір; видача програм та рекламних матеріалів для радіоефіру; архівування радійних програм; запис та монтаж радіопрограм з авторами творів; музичне оформлення та монтаж авторських творів митців; підготовка студії та видача прямих ефірів на радіо; редагування синхронів та дотримання стандартів радіо під час прямих ефірів; підбір музики для телепрограм та відеоматеріалів.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.