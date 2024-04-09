Зміни в оплаті праці держслужбовців апаратів судів — у Верховній Раді зареєстрували законопроект Сьогодні 12:24 — Казна та Політика

Група народних депутатів 8 квітня зареєструвала законопроект 11 158 про внесення змін до статті 150 Закону «Про судоустрій і статус суддів» щодо оплати праці державних службовців апаратів судів. Ініціаторами законопроекту зокрема виступають члени Комітету ВР з питань правової політики Денис Маслов, Роман Бабій, Сергій Демченко, Володимир Ватрас та інші.

Ним передбачено внесення змін до ч. 6 статті 150 Закону шляхом застосування до посадових окладів державних службовців апаратів судів регіональних коефіцієнтів.

Депутати пропонують встановити, що до розмірів посадових окладів державних службовців апаратів судів, встановлених схемою посадових окладів, додатково застосовуються такі регіональні коефіцієнти:

1) 1,1 — якщо суд розташований у населеному пункті з кількістю населення щонайменше 100 тисяч осіб;

2) 1,2 — якщо суд розташований у населеному пункті з кількістю населення щонайменше 500 тисяч осіб;

3) 1,25 — якщо суд розташований у населеному пункті з кількістю населення щонайменше 1 мільйон осіб.

У випадку, якщо суд розміщується в декількох населених пунктах, застосовується регіональний коефіцієнт за місцезнаходженням органу, який провів державну реєстрацію такого суду.

Як зазначають автори, відповідно до пункту 10 Прикінцевих положень Закону «Про Державний бюджет України на 2024 рік» установлено, що у 2024 році оплата праці державних службовців здійснюється на основі класифікації посад.

З метою підготовки до впровадження у 2024 році єдиних підходів в оплаті праці державних службовців апаратів судів проведено класифікацію посад.

Разом з тим, є численні звернення судів, згідно з якими проведення класифікації посад державної служби в судах не вирішило питання з конкурентоспроможністю заробітної плати працівників апаратів судів з урахуванням суттєвого збільшення навантаження, поєднаного з кадровим дефіцитом.

Ураховуючи викладене, законопроектом пропонується застосувати до посадових окладів держслужбовців апаратів судів регіональні коефіцієнти.

Так, за розрахунками такі регіональні коефіцієнти будуть застосовуватись у 197 судах до посадових окладів 8 066 державних службовців. Фінансування вищезазначених видатків у 2024 році пропонується здійснити за рахунок очікуваного збільшення понадпланових надходжень судового збору на суми, зазначені у фінансово-економічному обґрунтуванні.

У разі запровадження регіонального коефіцієнту з 1 травня 2024 року необхідні додаткові видатки на цю мету становитимуть 270,73 млн грн грн.

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