Роботодавці назвали труднощі, з якими стикаються при працевлаштуванні людей з інвалідністю — Finance.ua

Роботодавці назвали труднощі, з якими стикаються при працевлаштуванні людей з інвалідністю
В Україні зникла практика «оренди» трудових книжок людей з інвалідністю, яку використовували для фіктивного виконання законодавчого нормативу з працевлаштування — у компаніях 4% від кількості персоналу мають складати працівники з інвалідністю.
Про це заявив президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко.
За його словами, з одного боку, більшість підприємств зацікавлені у прийомі на роботу людей з інвалідністю та реальному виконанні нормативу з їх працевлаштування. З іншого боку, держава намагається відстежувати фіктивне працевлаштування і не враховувати його при оцінці виконання нормативу.
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Однак роботодавці, зацікавлені у залученні людей з інвалідністю, не можуть заповнити вакансії через відсутність системи професійної підготовки, нормативні обмеження та нерозуміння медкомісіями (МСЕК) реальних можливостей працевлаштувати людину з інвалідністю, щодо якої ці комісії наклали обмеження, зокрема щодо роботи виключно вдома.
Якщо до отримання інвалідності людина працювала на виробництві, а після травмування МСЕК встановила обмеження «робота вдома», то повернути таку людину на роботу на виробництво роботодавець не має права, хоча фізично людина може виконувати полегшену роботу.
«Через відсутність у МСЕК розуміння реальних можливостей людей працювати після інвалідизації та роботодавців працевлаштувати її, людина з грифом „робота вдома“ приречена бути безробітною і роками жити на допомогу від держави», — звернули увагу члени мережі «Разом» при обговоренні питань, які виникають у роботодавців при працевлаштуванню людей з інвалідністю.
Крім того, в Україні відсутня система професійної підготовки людей з інвалідністю.
«Фонд соціального захисту людей з інвалідністю займається стягненням санкцій з роботодавців за невиконання нормативу. Міністерство соціальної політики, якому підпорядкований фонд, не займається профпідготовкою. Міністерство економіки також не залучене в процес. Навчанням могла б займатись Державна служба зайнятості, але її можливості обмежені - за 2023 рік було працевлаштовано лише 7743 людини з інвалідністю, при цьому безробітними у цій категорії є майже 2 млн працездатних працівників з інвалідністю», — зазначив президент Конфедерації роботодавців Олексій Мірошниченко.
Займатись професійною підготовкою людей з інвалідністю могли б роботодавці, але вони не можуть цього робити через необхідність ліцензування освітніх програм.
Учасники зустрічі відзначили, що бізнес сам знає, які фахівці потрібні, і може підготувати їх, але потрібно йому дати таку можливість. Потрібно, щоб держава зняла вимогу ліцензувати проведення такої підготовки.
Довідка Finance.ua:
- в Україні живуть 2,7 млн людей з інвалідністю. З них 2,56 млн — люди працездатного віку, але роботу мають лише 448 тисяч людей, тобто рівень непрацевлаштованості у цій групі сягає 85% проти 18% в середньому по країні;
- кардинально інша ситуація у країнах, які входять до глобальної мережі з працевлаштування людей з інвалідністю: рівень працевлаштування робітників з інвалідністю у США сягає 23%, у Франції - 44%, у Великобританії - 53%.
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