В Україні змінять підхід до виплат за інвалідність: у Мінсоці розкрили деталі — Finance.ua
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В Україні змінять підхід до виплат за інвалідність: у Мінсоці розкрили деталі

Казна та Політика
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В Україні змінять підхід до виплат за інвалідність: у Мінсоці розкрили деталі
В Україні змінять підхід до виплат за інвалідність: у Мінсоці розкрили деталі
Внаслідок повномасштабної війни в Україні швидко зростає кількість осіб з інвалідністю. Через це державі слід переглянути підхід щодо надання їм підтримки.
Про це розповіла міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.
«В нас щодня травмуються як наші захисники, так і цивільні. І очевидно, що кількість людей з інвалідністю буде зростати. Інвалідність буває різною. І тут нам треба піднімати питання: чи всі сьогоднішні підтримки ми маємо зберігати в існуючому стані? Наприклад, якщо людина реабілітована, якщо ми їй забезпечили протез, перенавчання, облаштування робочого місця і дому, а також дали роботу, яка приносить 10−20 тисяч гривень, то чи є сенс виплачувати їй пенсію у 2 тисячі гривень? Тобто наскільки це релевантна виплата?» — сказала вона.
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Жолнович вважає, що краще забезпечити людині з інвалідністю економічну самостійність, що буде набагато ефективнішим.
«Ми повинні всі розуміти, що після війни відновлювати економіку доведеться кожному. І ті, хто може працювати, мають працювати. Тому що підтримка інших держав вже скорочується і буде, на жаль, скорочуватись. І ми повинні дбати про себе самі», — наголосила міністр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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