В Україні змінять підхід до виплат за інвалідність: у Мінсоці розкрили деталі — Finance.ua

В Україні змінять підхід до виплат за інвалідність: у Мінсоці розкрили деталі Сьогодні 11:15 — Казна та Політика

В Україні змінять підхід до виплат за інвалідність: у Мінсоці розкрили деталі

Внаслідок повномасштабної війни в Україні швидко зростає кількість осіб з інвалідністю. Через це державі слід переглянути підхід щодо надання їм підтримки.

Про це розповіла міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

«В нас щодня травмуються як наші захисники, так і цивільні. І очевидно, що кількість людей з інвалідністю буде зростати. Інвалідність буває різною. І тут нам треба піднімати питання: чи всі сьогоднішні підтримки ми маємо зберігати в існуючому стані? Наприклад, якщо людина реабілітована, якщо ми їй забезпечили протез, перенавчання, облаштування робочого місця і дому, а також дали роботу, яка приносить 10−20 тисяч гривень, то чи є сенс виплачувати їй пенсію у 2 тисячі гривень? Тобто наскільки це релевантна виплата?» — сказала вона.

Читайте також Бюджет на соціальну підтримку збільшився на 25 млрд грн — Мінсоцполітики

Жолнович вважає, що краще забезпечити людині з інвалідністю економічну самостійність, що буде набагато ефективнішим.

«Ми повинні всі розуміти, що після війни відновлювати економіку доведеться кожному. І ті, хто може працювати, мають працювати. Тому що підтримка інших держав вже скорочується і буде, на жаль, скорочуватись. І ми повинні дбати про себе самі», — наголосила міністр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.