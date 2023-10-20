Бюджет на соціальну підтримку збільшився на 25 млрд грн — Мінсоцполітики Сьогодні 16:24 — Казна та Політика

Бюджет на соціальну підтримку збільшився на 25 млрд грн — Мінсоцполітики

Бюджет-2024 на соціальну підтримку збільшився на 25 млрд гривень. Це суттєве зростання, що відображає пріоритети на наступний рік.

Про це розповіла перша заступниця міністерки соціальної політики Дарина Марчак в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Ми говоримо про боротьбу з бідністю. Ми розуміємо, що війна призвела до дуже суттєвого зростання кількості людей, які опинилися за межею бідності. Понад 26% громадян зараз в такому стані, за оцінками Світового банку. Боротьба з бідністю є одним з головних завдань Мінсоцполітики та уряду. Збільшується і розмір прожиткового мінімуму, від якого нараховується допомога малозабезпеченим громадянам. І також ми додатково збільшуємо рівень забезпечення прожиткового мінімуму. Це показник, який дозволяє розраховувати розмір підтримки. Обсяг підтримки малозабезпеченим родинам збільшиться фактично на 30% — з 15 млрд до 20 млрд гривень», — відзначила Марчак.

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За її словами другий пріоритет у бюджеті — це допомога у житлово-комунальних субсидіях. Майже 50 млрд грн виділено на субсидії та пільги, щоб допомагати сплачувати платіжки громадянам, які не можуть це робити.

Однак, крім того, щоб допомагати фінансово, держава має зробити ключове, на думку заступниці міністра, а саме — допомогти людині, родині подолати стрес, повернутися до роботи, знайти власне джерело фінансування, доходу, заробітку і жити самостійним життям. Тому додатковий пріоритет бюджету на наступний рік — це розвиток соціальних послуг, інструмент допомоги громадянам повертатися до нормального життя, подолати свої труднощі.

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Держава інвестуватиме в розвиток доглядових послуг для людей з інвалідністю, для людей похилого віку серед переселенців, щоб розвивати послуги життєстійкості для громадян в усіх територіальних громадах.

Нові соціальні послуги у бюджеті

Також наступного року з держбюджету фінансуватимуться кілька нових соціальних послуг, на які є суттєвий попит. На такі нові послуги буде виділено понад 1 млрд гривень.

«Передбачається фінансування на послугу розвитку спроможності життєстійкості. Це послуга супроводу військовослужбовців в ТЦК і під час ведення бойових дій. Це послуга патронатного супроводу. Це також послуга догляду за особами з інвалідністю та особами похилого віку з-поміж ВПО — ми будемо допомагати місцевим громадам фінансувати такий догляд. Це також інші нові послуги, які ми розвиваємо, здебільшого вони спрямовані саме на підтримку ВПО», — сказала Марчак.

Про допомогу для ВПО

Посадовиця розповіла, що 140 тисяч переселенців втратили виплати ВПО. Виплати були припинені, тому що держава має вдосконалювати свої інструменти підтримки. Адже допомога для ВПО запроваджувалася в перші тижні війни, коли ніхто не розумів ні масштабів, ні динаміки, ні тривалості бойових дій і коли були сподівання, що війна триватиме кілька тижнів, максимум місяць.

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«На наступний рік на допомогу для ВПО закладено 57 млрд гривень. Ми вважаємо, що цього буде достатньо. Хтось буде повертатися до своєї домівки, тому що припиняються бойові дії і перестає бути ВПО, то ми будемо припиняти виплату допомоги. Хтось навпаки буде евакуюватися, і ми будемо призначати допомогу», — сказала Марчак.

Вона зауважила, що раніше відомство не враховувало ні майновий стан людини, ні те, чи людина повернулася додому, чи весь час перебуває за кордоном. Тепер усі ці чинники Мінсоцполітики почали це враховувати.

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