У Мінсоцполітики пояснили причини обмеження виплат для ВПО — Finance.ua
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У Мінсоцполітики пояснили причини обмеження виплат для ВПО

Особисті фінанси
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У Мінсоцполітики пояснили причини обмеження виплат для ВПО
У Мінсоцполітики пояснили причини обмеження виплат для ВПО
З 1 серпня змінюється порядок здійснення виплат ВПО. Про причини такого рішення розповіла перша заступниця міністерки соціальної політики Дарія Марчак.
За її словами, на початку повномасштабного вторгнення ніхто не розумів, скільки триватиме воєнний стан. Тому обмежувальні заходи й не з’явилися.
«Ми продовжуємо на пів року допомогу для тих осіб, які отримують її, наприклад, з квітня чи липня 2022 року. Тобто вже понад рік. Або шість, дев’ять місяців. Таким чином вони сукупно будуть отримувати цю допомогу 15, 18 місяців чи більше. І це насправді дуже великий період. Коли ухвалювалось рішення про допомогу для ВПО, це робилося з припущення, що воєнний стан пробуде недовго. Ніхто не знав і не міг передбачити, що війна триватиме так багато місяців. Тому в той час і не з’явився обмежувальний термін для надання виплат», — пояснює посадовиця.
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Цим рішенням держава хоче стимулювати переселенців докладати зусиль для свого фінансового забезпечення: влаштовуватися на роботу, перекваліфіковуватися, відкривати бізнес.
«Коли ми допомагаємо родині, нам дуже важливо знайти той баланс, коли ми не починаємо заміщувати допомогою від держави стимул працевлаштовуватися. Насправді є випадки, і про це говорять зокрема й керівники обласних державних адміністрацій, що родина отримує допомогу, наприклад, у 10 тисяч гривень, у неї немає стимулу йти працювати в селі.
Для нас дуже важливо, щоб люди зрозуміли, що в них є час, коли держава буде їм допомагати, але він не нескінченний. Цей час у них є, щоб здійснювати свої зусилля для своєї фінансової забезпеченості", — наголосила Марчак.

Довідка Finance.ua:

  • нагадаємо, Кабінет Міністрів України вніс зміни до правил призначення виплат для внутрішньо-переміщених осіб (ВПО), і згідно з нововведеннями деякі українці вже не матимуть права на соціальну допомогу. Допомогу на проживання не отримуватимуть студенти стаціонару чи дуальної форми навчання, місцем реєстрації яких є гуртожитки;
  • крім того, з 1 серпня 2023 року, українці, які проживають за кордоном та одержують виплати як внутрішньо переміщені особи (ВПО), більше не зможуть претендувати на ці кошти. Також державна підтримка буде припинена для тих українців, які повернулися на місце свого постійного проживання.
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