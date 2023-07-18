Кому із ВПО автоматично не продовжать виплати з 1 серпня — Finance.ua

Кому із ВПО автоматично не продовжать виплати з 1 серпня Сьогодні 11:05 — Особисті фінанси

Кому із ВПО автоматично не продовжать виплати з 1 серпня

Із 1 серпня автоматично продовжено виплати ще на шість місяців для внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу зараз та проживають в Україні. Проте з 1 вересня допомога продовжується тільки для тих громадян, чий майновий стан потребує такої підтримки. Такі рішення викладені в постанові Уряду «Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб» від 11 липня 2023 року.

Міністерство соціальної політики звертає увагу, що нові критерії для отримання допомоги не впливають на отриману допомогу до 1 серпня 2023 року.

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Для внутрішньо переміщених осіб, які вперше звернуться за отриманням допомоги після цієї дати, виплати призначаються на сім'ю терміном на шість місяців та будуть виплачуватися щомісячно одному із членів родини з розрахунку на кожного:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3 тис. грн;

для інших осіб — 2 тис. грн.

Для таких родин допомога може бути призначена ще на один шестимісячний період, якщо в родині є:

діти з інвалідністю;

люди, які доглядають за особою з інвалідністю;

люди пенсійного віку;

які мають трьох і більше дітей віком до 18 років;

неповнолітні та малолітні діти, які прибули без супроводу законного представника;

якщо сукупний дохід на одного члена сім'ї не перевищує 4 прожиткових мінімумів.

Для продовження виплат ніяких додаткових дій вчиняти не потрібно, виплати продовжуватимуться автоматично.

Кому виплати не продовжать

Однак виплати не продовжуються для громадян, чий майновий стан дозволяє здійснювати суттєві витрати без допомоги держави. Тобто з 1 вересня 2023 року виплату буде припинено тим ВПО, які від моменту ухвалення даної Постанови:

придбали новий транспортний засіб (із року випуску якого минуло менше 5 років), окрім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби оборони країни;

придбали на суму більше 100 тис. грн земельну ділянку, квартиру, будинок (окрім житла, отриманого за рахунок державного чи місцевого бюджету);

мають на депозитному банківському рахунку кошти в загальній сумі більше 100 тис. грн;

придбали іноземну валюту (окрім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних чи освітніх послуг), а також банківських металів на загальну суму більше 100 тис. грн;

мають у власності житло, що розташоване на інших територіях, ніж тих, де ведуться активні (можливі) бойові дії або які є окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 м 2 на одного члена сім'ї.

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Якщо за результатами перевірки отримувачів через державні реєстри буде ухвалене рішення про припинення допомоги, громадянина про це буде повідомлено. У разі незгоди він може оскаржити таке рішення органу соціального захисту або, можливо, надати документи, що підтверджують це, та продовжувати отримувати виплати.

Водночас за рішенням Уряду виплати не продовжуватимуться особам, які:

перебувають за кордоном більше 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин, що підтверджуються документально;

повернулися до покинутого місця проживання.

Окрім того, виплати не продовжуватимуться особам, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі або були засуджені за колабораціонізм.

Допомога не призначатиметься, якщо протягом трьох місяців перед зверненням член родини здійснив суттєві витрати чи оплатив послуги на суму від 100 тис. грн одним платежем.

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borgexpert За матеріалами:

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