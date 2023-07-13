Зміни у виплатах для ВПО: в Мінсоцполітики відповіли на найпопулярніші питання — Finance.ua

Зміни у виплатах для ВПО: в Мінсоцполітики відповіли на найпопулярніші питання Сьогодні 17:02 — Особисті фінанси

Зміни у виплатах для ВПО: в Мінсоцполітики відповіли на найпопулярніші питання

Кабінет Міністрів прийняв постанову «Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб», яка вносить зміни до порядку призначення виплат на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

В Міністерстві соціальної політики відповіли на найпопулярніші питання щодо виплат.

Чому змінюються правила призначення виплат?

Метою державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб є забезпечення підтримкою громадян, які через війну втратили житло або вимушені були залишити власні домівки і переселитися з місць, де ведуться бойові, дії або з тимчасово окупованих територій, а також допомога їм в адаптації до нових умов життя.

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Така допомога є тимчасовою і має надаватися громадянам, які найбільше її потребують. Держава фокусується на допомозі тим, хто найбільше цього потребує.

З 1 серпня допомога продовжується автоматично на один шестимісячний період для ВПО, які вже отримували допомогу на проживання, за виключенням ВПО, які:

перебувають за кордоном більше 30 календарних днів поспіль без обгрунтованих причин, що підтверджуються документально (обгрунтованими вважаються причини, коли людина була у службовому відрядженні чи на стажуванні, перебувала на лікуванні або реабілітації, доглядала за хворою дитиною, оздоровлювала дитину та ін.);

повернулися до покинутого місця проживання;

відбувають покарання в місцях позбавлення волі.

З 1 вересня виплата допомоги продовжиться для зазначених ВПО з урахуванням майнового стану внутрішньо переміщеної особи.

Чи може бути продовжено строк перебування ВПО за кордоном понад 30 днів, і при цьому не буде втрачено право на виплату допомоги?

Так, якщо на то в особи є поважні причини. Зокрема, до 30-денного періоду перебування за кордоном не включаються дні службового відрядження, оздоровлення дітей, стажування, лікування, реабілітації, що підтверджується відповідними документами, зокрема за запрошенням приймаючої сторони.

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Також не включатимуться дні перебування за кордоном з таких причин, як смерть членів сім'ї особи та її родичів, догляд за хворою дитиною віком до 18 років, перебування у закладах охорони здоров’я, судових та правоохоронних органах, у зв’язку з якими особа не за власним бажанням не могла повернутися з-за кордону та може підтвердити такі обставини документально.

Чи можуть відмовити у продовженні допомоги і як про це дізнатись?

Відмова особі у продовженні допомоги можлива, якщо людина понад 30 днів перебуває за кордоном або повернулась до базового місця проживання.

Про відмову у продовженні виплат після 1 серпня 2023 р. отримувача буде повідомлено або органом соціального захисту населення, який її призначає (поштою чи електронною поштою), або засобами мобільного зв’язку чи засобами електронного сповіщення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери.

Якщо особа не отримували повідомлення припинення виплат, а їх немає, то можна уточнити в органах соціального захисту причину затримки виплати.

Один з критеріїв призначення/перепризначення допомоги — наявність коштів, які не використовуються та накопичуються на депозитних рахунках. Тобто наявність коштів на поточних рахунках не впливатиме призначення допомоги.

Як перевірятиметься майновий стан ВПО?

Міністерство фінансів перевіряє інформацію щодо кожної особи, використовуючи державні реєстри, бази даних та інформацію, наявну в банківських установах.

За результатами верифікації Мінфін надає рекомендації щодо того, чи має бути продовжено чи припинено виплату, чи, наприклад, уточнено певну інформацію щодо отримувачів. За результатами рекомендацій орган соціального захисту повідомляє засобами електронного зв’язку щодо припинення виплати та її причину.

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У разі невідповідності інформації отримувач допомоги може принести відповідні підтверджуючі документи — і виплата буде поновлена.

Факт знаходження громадянина за кордоном перевіряється Міністерством фінансів спільно з Держприкордонслужбою, через інформацію, яка міститься в державних реєстрах.

У яких випадках виплати можуть бути продовжено ще на 6 місяців? Які для цього мають бути причини?

Для тих ВПО, які вперше звернуться по отримання допомоги після 1 серпня 2023 року, допомога може бути призначена на другий шестимісячний період за зверненням, якщо, наприклад:

середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача не перевищує одного розміру мінімальної зарплати;

у складі сім'ї є діти з інвалідністю, особи з інвалідністю, або особи працездатного віку, які доглядають за дітьми до досягнення ними шестирічного віку (включно);

громадяни мають трьох і більше дітей віком до 16 років і доглядають за ними та ін.

Також допомога може бути призначена на другий шестимісячний період, якщо непрацюючий член сім'ї працездатного віку протягом перших шести місяців отримання допомоги сприяв своїй економічній самостійності (наприклад, працевлаштувався/зареєструвався у центрі зайнятості як безробітний, зареєструвався як фізична особа-підприємець, отримав допомогу на здобуття економічної самостійності чи мікрогрант на створення власного бізнесу тощо).

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