Чому переселенцям можуть відмовити у виплатах: юрист назвав причини — Finance.ua

Чому переселенцям можуть відмовити у виплатах: юрист назвав причини Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Переселенці в Україні під час війни мають право отримати виплати на проживання. Розмір допомоги становить для осіб з інвалідністю та дітей 3000 гривень, а для всіх інших — 2000 гривень.

Координатор напрямку юридичної допомоги БФ «Право на захист» Віталій Чорненький перерахував поширені причини, чому можуть відмовити у виплатах.

Чому можуть відмовити у виплатах на проживання: основні причини

Громаду, з якої перемістилася людина, виключено з переліку територій, на яких ведуться або велися бойові дії, або тимчасово окупованих рф. Виняток становлять переселенці, житло яких зруйноване або непридатне до проживання, і ці люди надали документальне підтвердження факту руйнування майна.

«Старі» ВПО не мають права на виплати

Цей пункт залежить від конкретної ситуації, пояснює юрист.

«Так, виплати мають і ВПО до 24 лютого 2023 року, які станом на 1 березня 2022 року отримували щомісячну адресну допомогу та які повторно після 24 лютого 2022 року перемістилися з тимчасово окупованої РФ території України, територій, на яких ведуться бойові дії, або тимчасово окупованих рф», — каже Віталій Чорненький.

Зверніть увагу. Виплати переселенцям на проживання не залежать від того, чи мають ці люди інші джерела доходу. Також надання допомоги не залежить від того, чи маєте ви відкритий ФОП або від того, чи ви працюєте, чи отримували інші види соціальної допомоги.

Діти, які народилися у переселенців, мають право отримати довідку переселенця. А на виплати мають право, якщо їхні батьки після 24 лютого 2022 року перемістилися з населеного пункту в районі воєнних (бойових) дій або окупації.

ВПО відсутні за місцем фактичного проживання

«Це залежить від обставин. Якщо після перевірки виявлено відсутність переселенця за місцем обліку і він протягом 10 календарних днів не прибув до органу соціального захисту населення, орган соціального захисту населення приймає рішення про припинення надання допомоги на проживання з наступного місяця», — пояснює Віталій Чорненький.

Зверніть увагу. Дана обставина є підставою для припинення виплат, а не скасування довідки переселенця.

Переселенці виїхали за кордон на постійне місце проживання

Виїзд на постійне місце проживання за кордон є підставою для скасування довідки переселенця, а відповідно і виплат.

«Також довідка скасовується, а виплати припиняються на підставі інформації про тривалу відсутність особи за місцем проживання (понад 60 днів). Крім того, якщо після перевірки виявлено відсутність переселенця за місцем обліку ВПО і він протягом 10 календарних днів не прибув до органу соціального захисту населення, то виплати припиняються», — звертає увагу фахівець БФ «Право на Захист».

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