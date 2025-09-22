0 800 307 555
укр
Чи задоволені українці своїм добробутом під час війни — дослідження

Особисті фінанси
Незважаючи на тривалу війну, українці зберігають потужне відчуття сенсу у житті. Добробут залишається помірним і варіюється залежно від віку, статі та обставин життя.
Про це йдеться в досліженні КМІС.
Друга хвиля пілотного дослідження добробуту українців засвідчує, що відчуття сенсу в житті залишається найвищим і найстабільнішим серед інших показників, що може вказувати на його роль як психологічного ресурсу стійкості.
Результати другої хвилі пілотного дослідження добробуту, засвідчують стабілізацію рівня щастя серед українців в умовах повномасштабної війни.
Також зафіксовано зростання середнього рівня задоволеності життям та стабільно високі оцінки відчуття сенсу в житті.
Водночас рівень тривожності демонструє тенденцію до зростання.
Показник особистого добробуту комплексно демонструє рівень якості життя людини. Він охоплює крім матеріального достатку задоволеність людини такими аспектами життя як фізичне та ментальне здоров’я, професійна реалізація, освіта, безпека, особисті стосунки та соціальні зв’язки.
Нагадаємо, дослідження рівня особистого добробуту українців за міжнародною методологією Національного статистичного управління (ONS) Великої Британії, проведене в червні 2024 року показало, що більшість українців мають низький рівень щастя і задоволеності життям, високий рівень тривожності, водночас значна частина відчуває сенс і цінність у своїй діяльності.
Тоді найбільше опитаних українців (42%) оцінили задоволеність власним життям на низькому рівні, що може свідчити про наявність соціально-економічних та психологічних труднощів.
Лише 25% респондентів сказали про високий або дуже високий рівень задоволеності життям, що є критично низьким порівняно з очікуваними стандартами добробуту.
Також ми раніше досліджували, як змінювався добробут українців протягом кількох років. Про це йдеться в нашій інфографіці нижче.
Довідка Finance.ua:

Раніше писали, що українці працюють більше за інших, американці найменше працюють на придбання харчів. А найкращий баланс «життя — робота» мають ірландці. Такі результати цьогорічного Індексу Соціального Добробуту від Міжнародного Інституту Свободи (ILI), наданого finance.ua.
Індекс соціального добробуту від Міжнародного Інституту Свободи показує, скільки часу в годинах та роках потрібно працювати середньостатистичному жителю країни для придбання кожного із 40 вимірюваних товарів і послуг та всього запропонованого кошику товарів і послуг.
Згідно з дослідженням, у США треба працювати 7 років, а в Ірландії 9 років — ці країни мають найвищі показники (купити 40 товарів та послуг).
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
