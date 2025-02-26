Більшість українців мають низький рівень щастя, але відчувають сенс і цінність у своїй діяльності — опитування Сьогодні 20:00

Більшість українців мають низький рівень щастя, але відчувають сенс і цінність у своїй діяльності — опитування

Більшість українців мають низький рівень щастя і задоволеності життям, високий рівень тривожності, водночас значна частина відчуває сенс і цінність у своїй діяльності.

Такі результати показало Такі результати показало дослідження рівня особистого добробуту українців за міжнародною методологією Національного статистичного управління (ONS) Великої Британії, проведене в червні 2024 року.

Основні результати

Задоволеність життям

Найбільше опитаних українців (42%) оцінили задоволеність власним життям на низькому рівні, що може свідчити про наявність соціально-економічних та психологічних труднощів. Лише 25% респондентів відчувають високий або дуже високий рівень задоволеності життям, що є критично низьким порівняно з очікуваними стандартами добробуту.

Відчуття сенсу та цінності того, чим людина займається

Опитані українці переважно позитивно оцінювали свою діяльність — 62% вважають те, чим займаються в житті, сповненим сенсу і вартим зусиль. Водночас понад третина респондентів оцінюють свою діяльність як частково вартісну. Це може свідчити про необхідність підтримки та заохочення людей до активної участі в житті та суспільному розвитку, а також про потребу створення можливостей для самореалізації

Рівень щастя

Кожен другий опитаний відчуває щастя на низькому або середньому рівнях. Лише 43% респондентів вказали на високий або дуже високий рівень щастя. Це може бути стимулом для покращення рівня щастя українців через підтримку соціальних, економічних та культурних аспектів життя.

Рівень тривожності

«Результати показують цікаву особливість: хоча 75% опитаних українців незадоволені своїм життям, а 65% відчувають високий рівень тривоги, 62% усе ж знаходять значний сенс у тому, чим займаються. Це свідчить, що відчуття сенсу допомагає українцям частково справлятися зі стресом і труднощами. Можливо, це пов’язано з важливістю для нас культурних, історичних та патріотичних цінностей», коментує Олена Літвінова, партнерка агенції Ruban Litvinova Social Impact Advisory та співавторка проєкту.

Порівняно з іншими аспектами, тривога має значний вплив на психоемоційний стан українців, оскільки 43% респондентів відчували високий рівень тривоги. Це вказує на значну нестабільність емоційного стану українців. Лише 34% респондентів повідомили про низький рівень тривоги. Це може означати, що покращити умови життя та емоційний стан людей можна, створивши дружнє соціальне середовище та більше можливостей для підтримки.

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