У Європі викрили шахрайську мережу, яка крала дані з кредиток через фіктивні акаунти в 193 країнах

Кримінал
18
Успішна міжнародна операція проти глобального шахрайства з кредитними картками, скоординована Євроюстом, завершилася арештом 18 підозрюваних.
Про це повідомляє Євроюст.
«За даними слідства, зловмисники організували складну схему фіктивних онлайн-підписок на сайти знайомств, порнографічні та стримінгові сервіси, оплата яких здійснювалася за допомогою кредитних карток. Серед затриманих п’ятеро керівників із чотирьох німецьких платіжних компаній», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що шахрайство здійснювалося через три взаємопов’язані мережі, які ошукали кілька мільйонів користувачів кредитних карток, відкривши 19 мільйонів фіктивних акаунтів у 193 країнах. Орієнтовна сума збитків становить щонайменше 300 мільйонів євро. Серед затриманих — громадяни Німеччини, Великої Британії, Латвії, Нідерландів, Австрії, Данії, США та Канади.
У період між 2016 і 2021 роками підозрювані, за даними слідства, займалися крадіжкою даних кредитних карток, створенням фіктивних акаунтів, несанкціонованими транзакціями, приховуванням платежів і відмиванням грошей.
Платежі супроводжувалися розмитими описами, що ускладнювало їхнє виявлення. Крім того, кошти переводилися на вебсайти, які були спеціально створені так, щоб їх неможливо було знайти через пошукові системи — доступ до них був лише за прямими посиланнями.
Інфраструктура чотирьох платіжних компаній використовувалася для обробки та відмивання незаконних прибутків. П’ятеро затриманих співробітників цих компаній співпрацювали зі злочинними мережами, надаючи їм фінансову інфраструктуру.
Правоохоронці вилучили криптовалюту, розкішні автомобілі, мобільні телефони, ноутбуки та інші засоби зв’язку. Співпраця правоохоронних органів Люксембургу, Німеччини, США та інших країн дозволила розкрити всю схему шахрайства та виявити нових підозрюваних.
Євроюст організував координаційні зустрічі для підготовки операції, а Європол надавав аналітичну підтримку з травня 2023 року.
За матеріалами:
Укрінформ
