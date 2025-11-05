0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Києві митники вимагали хабарі за розмитнення авто зі США

Кримінал
26
У Києві митники вимагали хабарі за розмитнення авто зі США
У Києві митники вимагали хабарі за розмитнення авто зі США
Правоохоронці викрили заступника начальника та інспектора одного з митних постів Київської митниці під час отримання грошей за безперешкодне оформлення автомобілів, ввезених з-за кордону.
Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Схема отримання грошей

За даними слідства, посадовці налагодили схему отримання неправомірної вигоди від компаній, які займаються імпортом уживаних автомобілів зі США.
Спочатку заступник начальника митного посту призупиняв процедуру розмитнення машин. Після цього його підлеглий через митних брокерів повідомляв представникам компаній, як можна «вирішити питання». Далі підприємців запрошували на зустріч до заступника начальника посту, де й обговорювали умови «співпраці».
Затримали посадовців митниці під час отримання чергової суми неправомірної вигоди у сумі $2400.

Покарання

Затриманим повідомили про підозри за ч. 3 ст. 368 КК України, а саме в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, за попередньою змовою групою осіб.
Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення від посад.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems