У Києві митники вимагали хабарі за розмитнення авто зі США Сьогодні 18:30 — Кримінал

Правоохоронці викрили заступника начальника та інспектора одного з митних постів Київської митниці під час отримання грошей за безперешкодне оформлення автомобілів, ввезених з-за кордону.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Схема отримання грошей

За даними слідства, посадовці налагодили схему отримання неправомірної вигоди від компаній, які займаються імпортом уживаних автомобілів зі США.

Спочатку заступник начальника митного посту призупиняв процедуру розмитнення машин. Після цього його підлеглий через митних брокерів повідомляв представникам компаній, як можна «вирішити питання». Далі підприємців запрошували на зустріч до заступника начальника посту, де й обговорювали умови «співпраці».

Затримали посадовців митниці під час отримання чергової суми неправомірної вигоди у сумі $2400.

Покарання

Затриманим повідомили про підозри за ч. 3 ст. 368 КК України, а саме в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, за попередньою змовою групою осіб.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення від посад.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

