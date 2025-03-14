Ошукали громадян ЄС на 11 млн грн: правоохоронці викрили call-центр аферистів у Камʼянському — Finance.ua

Ошукали громадян ЄС на 11 млн грн: правоохоронці викрили call-центр аферистів у Камʼянському Сьогодні 05:25 — Кримінал

Ошукали громадян ЄС на 11 млн грн: правоохоронці викрили call-центр аферистів у Камʼянському

Правоохоронці викрили 14 учасників злочинної організації, які ошукали громадян ЄС на понад 11 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури у співпраці з органами Литовської і Латвійської Республік за підтримки Євроюсту провели спільну спецоперацію.

У березні 2025 року було проведено ряд слідчих дій та викрито учасників злочинної організації, які ошукували громадян держав Європейського Союзу за допомогою функціонування «сall-центру» на території м. Кам’янське Дніпропетровської області.

14 учасникам злочинної організації повідомили про підозру за фактами заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах у складі злочинної організації (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, фігуранти організували функціонування шахрайського call-центру на території м. Кам’янське. Підозрювані виманювали гроші у громадян Європейського Союзу за допомогою телефонних дзвінків.

«Працівники» центрів, використовуючи зашифровані дзвінки, представлялися співробітниками правоохоронних органів та іноземних банківських установ. Під приводом кваліфікованої допомоги вони вводили потерпілих в оману та виманювали конфіденційні дані банківських рахунків, ключі і паролі доступу до Інтернет-банкінгу.

У подальшому перераховували грошові кошти потерпілих на підконтрольні рахунки та на «криптогаманці».

Наразі встановлено 6 потерпілих, яким завдано шкоди на загальну суму понад 11 млн грн. Потерпілі є громадянами Литовської Республіки та України.

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Під час проведення 35 санкціонованих обшуків вилучено майже 1 млн гривень та 160 тис. доларів США готівкою, банківські картки , комп’ютерну техніку, мобільні телефони, сім-картки, чорнові записи, документацію, автомобілі.

13 учасників злочинної організації затримано у порядку ст. 208 КПК України. Наразі їм обрано запобіжні заходи.

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