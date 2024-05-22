Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про боротьбу з кол-центрами — Finance.ua

Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про боротьбу з кол-центрами
Народні депутати проголосували в першому читанні за законопроєкт № 10 190 про боротьбу з кол-центрами.
Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, за відповідне рішення проголосували 267 народних депутатів.
Мета законопроєкту
Посилити боротьбу з т.зв. чорними кол-центрами, які завдяки заволодінню персональними даними виманюють у людей гроші.
Прийняття законопроєкту дозволить правоохоронним органам притягати до відповідальності осіб, які вчиняють шахрайські дії з використанням електронної комунікації та/або технічних засобів електронних комунікацій.
Так, проєкт доповнює Кримінальний кодекс новими статтями:
- Електронно-комунікаційне шахрайство (190−1).
- Створення, керівництво електронно комунікаційною шахрайською організацією, а також участь у ній (255−4).
- Залучення до участі в електронно комунікаційній шахрайській організації.
У пояснювальній записці зазначають, що в Україні шахрайство з використанням дзвінків та інтернету набуває якостей професійного, системного та організованого характеру. Мова про «фінансові піраміди», шахрайські «кол-центри», схеми із залученням та навчанням людей з метою їхньої участі в незаконній діяльності. Водночас довести факт подібного злочину наразі непросто.
Покарання
Законопроєкт пропонує встановити покарання від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна за створення, керівництво електронно-комунікаційною шахрайською організацією, а також за участь у ній.
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