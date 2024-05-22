Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про боротьбу з кол-центрами — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про боротьбу з кол-центрами

Казна та Політика
129
Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про боротьбу з кол-центрами
Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про боротьбу з кол-центрами
Народні депутати проголосували в першому читанні за законопроєкт № 10 190 про боротьбу з кол-центрами.
Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, за відповідне рішення проголосували 267 народних депутатів.

Мета законопроєкту

Посилити боротьбу з т.зв. чорними кол-центрами, які завдяки заволодінню персональними даними виманюють у людей гроші.
Прийняття законопроєкту дозволить правоохоронним органам притягати до відповідальності осіб, які вчиняють шахрайські дії з використанням електронної комунікації та/або технічних засобів електронних комунікацій.

Так, проєкт доповнює Кримінальний кодекс новими статтями:

  • Електронно-комунікаційне шахрайство (190−1).
  • Створення, керівництво електронно комунікаційною шахрайською організацією, а також участь у ній (255−4).
  • Залучення до участі в електронно комунікаційній шахрайській організації.
У пояснювальній записці зазначають, що в Україні шахрайство з використанням дзвінків та інтернету набуває якостей професійного, системного та організованого характеру. Мова про «фінансові піраміди», шахрайські «кол-центри», схеми із залученням та навчанням людей з метою їхньої участі в незаконній діяльності. Водночас довести факт подібного злочину наразі непросто.

Покарання

Законопроєкт пропонує встановити покарання від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна за створення, керівництво електронно-комунікаційною шахрайською організацією, а також за участь у ній.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.