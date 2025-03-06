Поліція викрила шахрайський кол-центр, який ошукав підприємців на 7,5 млн гривень — Finance.ua
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Поліція викрила шахрайський кол-центр, який ошукав підприємців на 7,5 млн гривень

Кримінал
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Поліція викрила шахрайський кол-центр, який ошукав підприємців на 7,5 млн гривень
Поліція викрила шахрайський кол-центр, який ошукав підприємців на 7,5 млн гривень
Правоохоронці викрили злочинну організацію, яка під виглядом продажу дизельного пального та мінеральних добрив ошукувала підприємців та фермерів. Загальна сума збитків сягає 7,5 мільйона гривень.
Про це повідомила пресслужба поліції.
До складу злочинної організації входило вісім фігурантів. Зловмисники пропонували за вигідними цінами придбати дизельне пальне та мінеральні добрива. Отримавши передплату, шахраї переставали виходити на зв’язок.
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Серед потерпілих — 19 товариств з обмеженою відповідальністю.
Поліцейські провели санкціоновані обшуки за місцями проживання фігурантів на території Вінницької, Одеської, Київської областей та міста Києва. Відтак правоохоронці вилучили довіреності, виписки, статути різних товариств, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, а також чорнові записи.
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Слідчі Нацполіції повідомили про підозру 8 учасникам злочинної організації в шахрайстві та створенні злочинної організації.
Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.
За матеріалами:
Finance.ua
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