Майже мільярд гривень збитків державі: викрито схеми незаконного видобування корисних копалин на Закарпатті Сьогодні 12:44 — Кримінал

Майже мільярд гривень збитків державі. Це результат схеми незаконного видобування корисних копалин на родовищі під Ужгородом.

Про це повідомляє в заяві генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Суть справи

За даними слідства, до неї були залучені: депутат Закарпатської обласної ради — співзасновник товариства, директор підприємства, головний інженер, який організовував видобування, а також директор іншої компанії, через яку реалізовували андезит.

У 2024 році товариство отримало дозвіл на геологічне вивчення та дослідно-промислову розробку родовища площею 59 гектарів, але «дослідницький» етап швидко перетворився на промисловий видобуток.

Для роботи кар’єра знищили близько 10 га лісу, а землі лісфонду самовільно використали для прокладання 2,6 км ліній електропередачі та 52 опор під них.

Породу видобували вибуховим способом без обов’язкової оцінки впливу на довкілля. Зафіксовано щонайменше 13 фактів буровибухових робіт. Загалом незаконно було видобуто близько 417 тис. кубометрів корисних копалин.

Порушення встановлені й під час їх реалізації. За податковою звітністю було продано понад 774 тис. тонн андезиту.

Водночас виявлено ще 353 тис. тонн необлікованої продукції вартістю близько 247 млн грн, яку, за версією слідства, продавали за готівку. За висновками судових експертиз, загальні збитки державі склали понад 949,8 млн грн.

«Під час розслідування правоохоронці зафіксували розмови учасників схеми про те, як продовжувати користуватися ділянкою попри позови прокуратури. Також вони згадували Тимчасову слідчу комісію ВРУ, яка займається ситуацією довкола родовища. Цим обставинам буде надано правову оцінку відповідно до наявних доказів. Наразі всім чотирьом учасникам схеми повідомлено про підозру. Залежно від скоєного, підозрюваним інкриміновано незаконне видобування корисних копалин, що спричинило тяжкі наслідки, а також легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 4 ст. 240, ч. 3 ст. 209 КК України)», — пише Кравченко.

Вирішується питання про запобіжні заходи.

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