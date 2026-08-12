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Bentley та кілограм золота: СБУ ліквідувала 94 шахрайські кол-центри по всій Україні

Кримінал
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Шахраї працювали через кол-центри
Шахраї працювали через кол-центри
В Україні за один тиждень припинили роботу 94 шахрайські кол-центри, у яких загалом було обладнано майже 1800 робочих місць операторів. Під час масштабної спецоперації правоохоронці провели понад 400 обшуків і вилучили техніку, гроші, криптогаманці та елітні автомобілі.
Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Результати обшуків

За даними генпрокурора, з початку минулого тижня СБУ та Нацполіція провели 411 обшуків у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Львівській, Вінницькій, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській та інших областях.
Правоохоронці припинили діяльність 94 кол-центрів і ліквідували 1794 робочі місця операторів.
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Під час слідчих дій вилучили понад 3336 одиниць комп’ютерної техніки, 1346 телефонів, 5238 SIM-карток, 20 криптогаманців та 90 банківських карток.
Також вилучили 22 автомобілі, зокрема Porsche Cayenne, Cadillac Escalade, Bentley Bentayga, Dodge Charger, Audi, Lexus, BMW та Mercedes-Benz GLS 450, а також мотоцикли BMW.
Крім того, правоохоронці виявили понад $2 млн, €64 тис., готівку в гривнях, кілограм банківського золота, елітні годинники та ювелірні вироби.

Як працювали схеми з фейковими інвестиціями та «поверненням» грошей

За даними слідства, організатори набирали операторів зі знанням іноземних мов і навчали їх працювати за підготовленими сценаріями. У деяких випадках кандидатів перевіряли на поліграфі.
Схеми відрізнялися, але були спрямовані на заволодіння коштами потерпілих. Шахраї представлялися інвестиційними консультантами, працівниками банків, юристами чи представниками державних органів, заманювали людей на фейкові торговельні платформи та використовували deepfake.
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Окремо шахраї шукали людей, які вже втратили гроші, і пропонували їм нібито допомогти повернути кошти. У деяких випадках потерпілих переконували брати кредити, позичати гроші або продавати майно.
Отримані кошти переводили у криптовалюту, розподіляли між електронними гаманцями та рахунками третіх осіб, а прибутки вкладали в нерухомість, землю, автомобілі та інші активи.
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Серед потерпілих — громадяни України, Ізраїлю, Казахстану, Литви, Латвії та інших країн ЄС і Центральної Азії. Попередньо встановлено збитки на понад 100 млн грн.
Наразі 26 людям повідомили про підозру. Правоохоронці продовжують аналіз вилучених даних, встановлюють усіх потерпілих, організаторів та інших причетних до схем. Для розслідування транснаціональних епізодів Україна також співпрацює з іноземними партнерами.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
СБУШахраї
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