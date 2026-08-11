Повернуто державі 2 причали на Подолі вартістю у 22,7 млн грн (фото)

У 2021 році посадові особи приватної компанії з використанням підроблених документів зареєстрували право власності на дві гідротехнічні споруди у Подільському районі загальною вартістю 22,7 млн грн.
Йдеться про два причали на березі Дніпра.
Про це пише пресслужба Київської міської прокуратури.
Директору компанії, що незаконно заволоділа державними гідротехнічними спорудами в центрі Києва, повідомили про підозру у протиправному заволодінні майном (ч. 3 ст. 206−2 Кримінального кодексу України).
Під час досудового розслідування підозрюваний повернув два причали на Подолі у власність держави. Наразі досудове розслідування завершено.
Прокурорами Київської міської прокуратури обвинувальний акт щодо керівника компанії скеровано до суду.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Досудове розслідування проводили детективи ТУ БЕБ у м.Києві.