На Житомирщині незаконно зрубали дерев на 34 млн Сьогодні 00:06 — Кримінал

Із червня 2024 року до лютого 2025 року було незаконно зрубано близько 4300 дерев

На Житомирщині двом учасникам схеми незаконної вирубки лісу, збуту деревини та легалізації отриманих коштів повідомили про підозру. За даними слідства, у межах схеми було незаконно зрубано близько 4300 дерев, а завдані довкіллю збитки перевищили 34,26 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.

Як діяла схема

За даними слідства, житель Радомишля організував незаконну порубку сосен і вільх на землях комунальної власності та території лісництва. Надалі деревину продавали під виглядом законно заготовленої.

Для проведення вирубок чоловік за готівку наймав працівників та спеціальну техніку, а ділянки для порубки визначав самостійно. За даними слідства, виконавці не знали про протиправний характер робіт.

Із червня 2024 року до лютого 2025 року було незаконно зрубано близько 4300 дерев. Завдана довкіллю шкода перевищує 34 млн 260 тис. грн.

Як продавали деревину та легалізували кошти

За даними слідства, для продажу деревини та легалізації коштів організатор залучив фізичну особу-підприємця. Вона уклала з різними товариствами близько 35 договорів на постачання деревини.

У такий спосіб, за версією слідства, було легалізовано майже 2 млн грн.

Які підозри оголосили учасникам схеми

Прокурори Коростишівської окружної повідомили чоловікові про підозру в незаконній порубці дерев, що спричинила тяжкі наслідки, перевезенні та збуті незаконно зрубаної деревини, а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 4 ст. 246, ч. 2 ст. 209 КК України).

Жінці повідомлено про підозру в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 2 ст. 209 КК України).

Обом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

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