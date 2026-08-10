0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

На Житомирщині незаконно зрубали дерев на 34 млн

Кримінал
270
Із червня 2024 року до лютого 2025 року було незаконно зрубано близько 4300 дерев
Із червня 2024 року до лютого 2025 року було незаконно зрубано близько 4300 дерев
На Житомирщині двом учасникам схеми незаконної вирубки лісу, збуту деревини та легалізації отриманих коштів повідомили про підозру. За даними слідства, у межах схеми було незаконно зрубано близько 4300 дерев, а завдані довкіллю збитки перевищили 34,26 млн грн.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.

Як діяла схема

За даними слідства, житель Радомишля організував незаконну порубку сосен і вільх на землях комунальної власності та території лісництва. Надалі деревину продавали під виглядом законно заготовленої.
Для проведення вирубок чоловік за готівку наймав працівників та спеціальну техніку, а ділянки для порубки визначав самостійно. За даними слідства, виконавці не знали про протиправний характер робіт.
Із червня 2024 року до лютого 2025 року було незаконно зрубано близько 4300 дерев. Завдана довкіллю шкода перевищує 34 млн 260 тис. грн.

Як продавали деревину та легалізували кошти

За даними слідства, для продажу деревини та легалізації коштів організатор залучив фізичну особу-підприємця. Вона уклала з різними товариствами близько 35 договорів на постачання деревини.
У такий спосіб, за версією слідства, було легалізовано майже 2 млн грн.

Які підозри оголосили учасникам схеми

Прокурори Коростишівської окружної повідомили чоловікові про підозру в незаконній порубці дерев, що спричинила тяжкі наслідки, перевезенні та збуті незаконно зрубаної деревини, а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 4 ст. 246, ч. 2 ст. 209 КК України).
Жінці повідомлено про підозру в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 2 ст. 209 КК України).
Обом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
За матеріалами:
Finance.ua
Кримінальне провадженняПрокуратура
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems